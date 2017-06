Kalastusmuseon taru päättyi – näyttely purettu varastoihin, kokoelma jää maakuntamuseon hoitoon

Yksi pala kerimäkeläistä museohistoriaa on päättymässä. Vuonna 1982 Kerimäelle perustetun Suomen järvikalastusmuseon toiminta on lakkautunut.

Romu-Heikin talossa ollut näyttely on purettu ja tuhansien esineiden kokoelman viimeisiä osia ollaan parhaillaan siirtämässä varastoihin eri puolille kirkonkylää.

Järvikalastusmuseon lakkauttaminen vuoden 2017 alussa kuului Savonlinnan kaupungin talouden tasapainotusohjelmaan. Kaupunginvaltuusto siunasi lakkautuspäätöksen lopullisesti viime vuoden lopulla, tämän vuoden talousarviokäsittelyn yhteydessä.

– Järvikalastusmuseon näyttelyä ei enää ole, mutta maakuntamuseo hoitaa edelleen varastoihin siirrettyä kokoelmaa, tiivistää tilanteen Savonlinnan maakuntamuseon johtaja Mirjam Kosunen.

