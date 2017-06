Suurjärven osakaskunta hoitaa vesistöä ja kalakantaa

Kerimäen Suurjärvi tunnetaan puhtaasta ja kirkkaasta vedestään, jossa siika viihtyy ja menestyy hyvin. Kalastusta rajoitetaan järven selkävesillä verkoilla joiden silmäkoko on 29 – 49 millimetriä. Tällä pyritään takaamaan siikakannan kasvu hyvään pyyntikuntoon.

Hoitokunta teki päätöksen vapaaehtoisesta kalastuksenhoitomaksusta, jolla istutetaan Suurjärveen siikaa syksyllä 2017. Saaduilla varoilla on tarkoitus istuttaa syksyn 2015 tapaan siikaa, jolla kantaa voidaan kasvattaa.

Asiaa valtuutettiin hoitamaan puheenjohtaja Ari Lybeck. Syksyllä tehdään mahdollisesti myös hoitokalastusnuottaus, jos roskakalakanta ja olosuhteet niin edellyttävät. Syksyllä 2016 tehdyn hoitonuottauksen tuloksena nostettiin järvestä reilut 6 000 kiloa pientä salakkaa, särkeä ja ahventa.

Hoitokunta on kolmena vuonna tehnyt myös ely-keskuksen tuella rantakaislojen niittoa. Hoitotoimenpiteillä on selvästi järven vesi puhdistunut ja kalakannan vääristymä korjautunut.

Suurjärven osakaskunta valitsi hoitokunnan, jossa toimivat Ari Lybeck, Pekka Huovila, Niilo Kupiainen, Simo Havia, Teuvo Pulkkinen ja Martti Luukko.

Väistyvän puheenjohtaja Jukka Leinosen tilalle valittiin uudeksi puheenjohtajaksi Ari Lybeck. Varapuheenjohtajaksi valittiin Niilo Kupiainen ja rahastonhoitajaksi Leila Lybeck.

Kalastuslupia myyvät Tanhuvaaran Urheiluopisto, Sports Gear Service Oy ja Niskavuori. Henkilökohtaisesti lupia myyvät myös Ari Lybeck ja Simo Havia. Kalastuksenvalvontaa hoitavat Jukka Leinonen ja Teuvo Pulkkinen.