Kesälääkäreitä linnakaupungista toiseen linnakaupunkiin – turkulaiset kesälääkärit aloittivat Kerimäellä ja Savonlinnassa

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri on houkutellut tänä kesänä hyvin kesälääkäreitä. Lääketieteen kandidaatteja on tullut erityisesti Turun yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta, jossa Savonlinnalla on hyvä maine. Lääkäriopiskelijoiden järjestö Medisiinariliitto äänesti Savonlinnan pääterveysaseman parhaaksi kesätyöpaikaksi vuonna 2016. Ääniä sai noin 250 eri työpaikkaa.

Tyhjästä ei kiinnostus Savonlinnaa kohti ole syntynyt, vaan se on terveyskeskusasemien vastaanottojen ylilääkäri Esa Ruuskasen mukaan määrätietoisen työn tulosta.

– Kollegat ovat mukavia ja ihmiset savolaisia, kiteyttävät kandit tuntonsa tulevasta kesästä.

Sosterin perusterveydenhuollossa työskentelee tänä kesänä 16 kesälääkäriä ja keskussairaalassa 20.

Kerimäellä uusi lääkäri aloittaa virassaan Kerimäen terveysasemalla syyskuun alussa.

Kesälääkäreistä Joonas Lehto ja Ossi Ojanperä aloittivat maanantaina Kerimäellä, Saana Virtanen, Laura Tubi ja Anttipekka Laukkanen Savonlinnan pääterveysasemalla.

Viisikko on tullut tutuksi toisilleen paitsi opiskelun lomassa, myös samassa yhtyeessä soittamisesta.

