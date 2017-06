Eveliina Kurjelta musiikkia pitkän tauon jälkeen – ”pidän kappaleesta tosi paljon”

Kesälahdelta kotoisin oleva Eveliina Kurki julkaisi pitkän tauon jälkeen singlen ”Näitä maailman teitä”. Kappale kertoo lähtemisen vaikeudesta ja samalla uudesta alusta. Kappale on Kurjen säveltämä ja sanoittama. Sovituksen on tehnyt Lauri Hämäläinen.

– Pidän itse kappaleesta todella paljon. Siinä on hieno tunnelma; suomalaista melankoliaa, mutta kuitenkin onnellinen loppu. Kappale on saanut monet herkistymään ja sen oli tarkoituskin herättää voimakkaita tunteita ja mennä syvälle, Eveliina Kurki kertoo ja kuvailee musiikkilajiaan moderniksi iskelmäksi.

Eveliina Kurki vietti pitkään hiljaiseloa musiikin parista työuran ja perheen viedessä aikaa. Musiikki on kuitenkin kulkenut Kurjen mukana ja pikkuhiljaa biisejä on alkanut kertyä, mikä innoitti Kurjen etsimään hyvän tuottajan ja menemään studioon äänittämään.

Lue lisää 8.6. Puruvedestä tai näköislehdestä osoitteessa puruvesi.net.