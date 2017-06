Saagalla Saimaalle

Putikon venelaiturissa kelluva M/S Saaga on Sirpa ja Kalevi Koskelle enemmän kuin laiva.

Se on paikka, joka suuren osan vuodesta toimii pariskunnan asuinsijana. Se on väline, jolla pääsee toteuttamaan omaa elämäntapaa: veneilemään ja nauttimaan järviluonnosta.

– Tässä asutaan koko avovesiaika huhti-toukokuusta jopa marras-joulukuuhun, Kosket sanovat.

Kesäkaudella seilataan enemmän matkailumielellä. Syyspuolella myös marjastetaan, sienestetään ja kalastatetaan.

– Aina löytyy uutta koettavaa.

M/S Saaga on 17,5 metriä pitkä ja 23 tonnia painava alus, jonka suunnittelusta ja pitkälti myös toteutuksesta Kosket vastasivat itse. Saaga valmistui neljän vuoden työn päätteeksi vuonna 2009.

Projektia lähdettiin toteuttamaan sillä periaatteella, että Saagasta löytyisi kaikki ominaisuudet, mitä asuttavalta laivalta voisi toivoa. Suunnitteluun kanavoitiin kokemus ja näkemys, jota vuosia kestäneen veneilyharrastuksen aikana oli kertynyt.

M/S Saaga on rekisteröity charter-käyttöön 15 hengelle. Kosket tarjoavat aluksella myös risteilypalveluita.

