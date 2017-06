Köysiradalla ilo irti

Savonrannan Lekotissa on jo reilun parin vuoden ajan päästy viihtymään korkeuksiin kohoavassa köysipuistossa.

Syksyllä 2014 avattu köysirata on periaatteessa käytettävissä ympäri vuoden, jos olosuhteet ovat suosiolliset.

Lekotin henkilökuntaan kuuluvien Otto Staufenbielin ja Esko Suomalaisen mukaan harvaa kuitenkaan houkuttaa yläilmoissa oleminen pakkasella.

Köysipuisto on muutoinkin rakennettu täydentämään sulan maan aikana tarjottavien aktiviteettien valikoimaa, joten kiipeilyn pääsesonki on ehdottomasti kesä.

Köysipuisto kohoaa parhaimmillaan kahdeksan metrin korkeuteen. Siihen kuuluu yli 30 estettä, joita on myös vuorikiipeilyssä, kalliokiipeilyssä ja urheilumatkailussa. Vaativuustaso nousee, mitä korkeammalle mennään.

Savonlinnan Veden väki vietti alkukesän auringon paisteessa Savonrannalla tyhy-päivää kiipeilyn merkeissä. .

Sari Janhusen, Jani Joron, Tuomas Taralaisen ja Esa Hinkkasen mukaan radalla kiipeily oli hyvä ja viihdyttävä kokemus.

– Liut olivat ehdottomasti parhaita, Janhunen tuumasi.

