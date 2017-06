Hyvä cocktail uutta ja vanhaa

Huhtikuun kuntavaalien jälkeiset luottamuspaikkaneuvottelut alkavat olla kalkkiviivoilla, ja kuntaliitos-Savonlinnan keskeisimmät paikat on joko täytetty tai täytetään tuota pikaa. Pienissä kunnissa paikkajaoista selvittiin nopeammassa tahdissa.

Vaalien yksi voittaja Keskusta tuo hallitukseen joukon uusia nimiä. Johtoon asettuu kansanedustaja Hanna Kosonen, ja uutta verta tuovat myös tullessaan Sanna Metsälä ja Eero Piironen.

SDP ottaa valtuuston puheenjohtajuuden, ja melko varma valinta on nykyinen puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen. Kokenut poliitikko Teemu Hirvonen aloittanee myös merkittävässä paikassa.

Mielenkiintoista on, että kuntapäättämisen työrukkaseen eli hallitukseen tulee kaksi kansanedustajaa. Todennäköisesti Vihreiden kansanedustaja Heli Järvinen tekee seuraa Kososelle.

Tämän hetken tietojen perusteella Savonlinnan keskeisiin luottamustoimiin tulee paitsi tasapainoinen cocktail kokemusta ja intoa, myös alueellista tasapainoa. Nyt julkistetut nimet edustavat tasapainoisesti kantakaupunki-Savonlinnaa sekä sen eri pitäjiä Punkaharjua, Kerimäkeä ja Savonrantaa.

Monet Puruveden haastattelemat kuntapoliitikot ovat kommentoineet tyytyväisinä, että esimerkiksi kaupunginhallitukseen on onnistuttu saamaan ”fiksuja ja täysipäisiä” päättäjiä. Samoin lautakuntien johtoon ja jäsenistöön on onnistuttu värväämään omien alojensa asiantuntijoita.

Uusi valtuusto aloittaa kesäkuussa . Siitä päivästä alkaa kuntapoliittinen arki neljäksi vuodeksi, ja luvassa on paljon vaikeita päätöksiä.