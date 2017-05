Perintövarakiista ratkesi Savonrannalla

Konttisen sisarusten perintövarojen käyttöä koskenut kiista Savonrannalla on ratkennut. Kaupunginhallituksen päätöksestä hallinto-oikeuteen valittanut Seppo Sorri perui toukokuussa valituksensa.

Sorrin päämäärä täyttyi, kun kaupunginhallitus päätyi huhtikuussa aluejohtokunnan aloitteesta muuttamaan aiempaa päätöstään.

Kiistassa oli kyse Savonrannalle suunnitellun senioripuiston ja urheilukentän katsomon rakentamisen rahoituksesta. Kaupunginhallitus hyväksyi maaliskuussa 2015 hankkeet rahoitettavaksi Sirkka ja Siiri Konttisen perintövaroista.

Sorri valitti päätöksestä, koska perintövaroja ei hänen mielestään voinut käyttää investointeihin vaan toiminnalliseen tarkoitukseen.

Senioripuiston kustannusarvio on 45 000 euroa ja urheilukentän katsomon 94 000 euroa. Katsomohankkeeseen on ely-keskus myöntänyt valtionavustuksen.

Koska valituksen käsittely venyi hallinto-oikeudessa jutturuuhkan takia eikä päätöksen saamisajankohdasta ollut tietoa, päätyi kaupunginhallitus muuttamaan rahoituspäätöstä. Investoinnit toteutetaan nyt kuntaliitosmäärärahoilla.

Konttisten perintörahaa oli tämän vuoden alussa käyttämättä 214 000 euroa. Kuluvalle vuodelle on hyväksytty käytettäväksi runsaat 35 000 euroa muun muassa lasten ja nuorten uimahallikäynteihin ja liikuntakerhoihin, vanhusten jalkahoitoihin, virkistyspäiviin ja kuntosalivuoroihin.