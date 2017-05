Aliedustetut nuoret päättäjät

Kuntavaalit olivat ja menivät, mutta mitä jäi käteen? Analysoitavaa löytyy paljonkin, mutta itseäni sekä kampanjoinnin että vaalipäivän aikana eniten jännitti äänestysaktiivisuuden kehitys.

Viime kuntavaaleissa äänioikeutetuista äänensä käytti 58,2 prosenttai. Kärjistettynä tämä tarkoitti siis sitä, että kaksi kolmesta äänioikeutetusta päätti kaikkien asioista.

Äänestämättä jättämiseen voi olla useita syitä: vaalipäivänä satoi vettä, oli flunssa tai krapula, en muistanut merkitä päivää ylös. Tai sitten politiikka tuntuu kaukaiselta, itselle tärkeitä asioita ajavaa ehdokasta ei löytynyt, vaaleissa annettujen lupauksien ei uskota pitävän. Ensimmäiset syyt ovat erityisen huonoja, jälkimmäiset erityisen huolestuttavia.

Äänestämättä jättäminen on merkki siitä, ettei omalla äänellä uskota olevan painoarvoa ja pahimmillaan se kertoo yhteiskunnan ulkopuolisuuden tunteesta. Siitä, ettei minun asiani tunnu kiinnostavan eikä politiikan suunta tunnu muuttuvan. Poliitikkojen aikeet ja tahto tehdä parempaa maailmaa eivät vakuuta tai vaikuta aidoilta.

Huomionarvoista on nuorten edustus kuntapäätöksenteossa. Vastavalituista kunnanvaltuutetuista 5,7 prosnettia on nuoria, joka on sama kuin viime kuntavaalien jälkeen. Nuorten osuus ehdokkaista laski näissä vaaleissa: vuonna 2012 ehdokkaista alle 30-vuotiaita oli 10 prosenttia, kun tänä keväänä luku oli 8,9 prosenttia. Erityisen vinoutuneen tilanteesta tekee se, että äänioikeutetuista 17,9 prosenttiaa, on nuoria. Nuoret ovat siis räikeästi aliedustettuina kuntapäätöksenteossa.

Äänestysprosentin uumoiltiin laskevan tämän kevään vaaleissa, mutta niin ei onneksi käynyt. Tänä vuonna äänensä kävi antamassa 58,8 prosenttia. Petrattavaa siis löytyy – ja paljon.

Siihen meillä on onneksi nyt mahdollisuus. Uskon, että tilanne voidaan korjata ja äänestysaktiivisuutta nostaa vain hyvää ja osallistavaa politiikkaa tekemällä. Sellaista, jossa vaalitaan avoimuutta, huolehditaan asioiden viestimisestä ja viedään asioita eteenpäin valtuustosaleista.

On vaikeaa muodostaa mielipidettä päivän politiikasta, jos tietoa ja näkökulmia omaa kuntaa koskevista keskusteluista ei ole tarjolla. Uuden valtuustokauden alkaessa meidän on otettava tämä vakavasti.

Tiedämme myös, että ahkerimmin äänestävät korkeakoulutetut ja hyvätuloiset. Politiikassa on edelleen kyse meidän jokaisen asioista ja arjesta, eikä ole oikein että ne jäisivät yhä pienemmän ja homogeenisemmän porukan päätettäviksi.

Nyt on nykyaikaisen, osallistavan ja avoimen politiikan aika.

Elli Luukkainen

Kirjoittaja on tuore Kiteen kaupunginvaltuutettu, järjestöaktiivi ja opiskelija, joka työskentelee poliittisena avustajana SDP:n eduskuntaryhmässä.