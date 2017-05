Kesälahti city mahaton pyörii yötä päivää

Perjantaina käynnistynyt Kesälahti city mahaton on edennyt jo hyvän matkaa yli puolenvälin. Aurinkopitäjän viiden kilometrin mittaista kylänraittia kierretään yhtämittaa ja katkeamatta helatorstain iltapäivään saakka.

– Jokaiselle vuorolle on löytynyt kiertäjä, järjestävän seuran, Pro Kesälahti -yhdistyksen aktiivit kertovat. Hienoimmat kokemukset kierrokselta saadaan usein aamuyön hiljaisina tunteina, jolloin lenkkeilijä saa kiertää Kesälahtea kauniin lintukonsertin säestyksellä.

Tapahtuman ajan tori on sykkinyt elämää kahviloineen, kirpputoreineen ja konsertteineen. Yksi huipentuma koettiin maanantaina, jolloin kierroksella nähtiin evakkokulkue samalla kun itsenäisen Suomen historiasta muisteltiin sotavuosia. Illalla kuultiin sota-ajan lauluja Punkaharjun Mieslaulajien esittämänä.

Tiistain teemana on lapset ja nuoret. Aamupäivällä torille kokoontui yli 200 lasta kuuntelemaan Kengurumeininki-yhtyettä.

Keskiviikkona vuorossa on nuorten ilta, jolloin lavalle nousee ensin Kesälahden oma poika Jones ja sen jälkeen Juju.