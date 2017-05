Hannu Kosonen on kahdensadan maratonin mies

– Tämä on vain harrastus, pelkkää omasta kunnosta huolehtimista, painottaa Hannu Kosonen moneen kertaan.

Ei huono, sanoisi eräskin tanssituomari. Kerimäkeläinen eläkkeellä oleva autonkuljettaja nimittäin harrastaa maratonjuoksua.

Eikä ole mikä tahansa maratoonari: Ylistarossa 29. huhtikuuta juostu Kyrönjoki-maraton oli Hannulle järjestyksessään 200. täysmaraton.

Liikuntaseura Kerimäen Kuntoilijoihin kuuluva Kosonen palkittiin taannoin seuran kevätkokouksessa komealla pystillä, Kuntoilijoiden joukosta kun ei vastaavaa pitkän matkan juoksijaa toista löydy – eikä taida löytyä koko Savonlinnan talousalueelta Hannun tietojen mukaan.

– Suomen tilastossa tällä määrällä sijoitus on tosin vasta 89., rauhoittelee Hannu.

Kosonen myöntää, että tänä keväänä piti vähän kirittää saadakseen kaksisataa täyteen ennen Kuntoilijoiden kevätkokousta. Syksyn päättyessä kun maratoneja oli vasta 196.



Kaksisataa maratonia nousee vähän erilaiseen asemaan, kun ottaa huomioon, että Kosonen aloitti harrastuksen vasta vuonna 1991, 45-vuotiaana.

Pari vuotta sitten mies nousi siihen kymmenen suomalaisen joukkoon, joka on kiertänyt Tukholman maratonin 25 kertaa. Reilun parin viikon päästä edessä on jo 27. kerta.

Hannu Kosonen ei juokse maratonia ainoastaan kilpaillakseen toisten kanssa, mutta vakuuttaa lähtevänsä joka kerran yrittämään parastaan.

– Ehkä sitä vaan haluaa haastaa itsensä, kun tietää että maraton on vähän liian rankka juosta läpi, vähintään kymmenen kilometriä liian pitkä, hymähtää mies.

Ennätysaika on Joutsenosta, 3.18,45.

– Oman itsensä testaamista tämä on, mutta tietyllä keveydellä pitää harrastaa.

