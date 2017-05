Rallisprintin kesäkausi avataan Kerimaassa

Perinteinen Kerimaa-sprint ajetaan tänään lauantaina Kerimaan Lomakeskuksen alueella. Kansallinen rallisprintkisa on myös Historic Sprint 2017 –sarjan sekä AKK:n Itä-Suomen ja Kaakkois-Suomen alueiden mestaruusosakilpailu.

Mukana on taas tukku paikallisia ratinvääntäjiä, mutta myös lajin kovaa kärkeä Tapio Laurosesta lähtien. Ennakkoon kisaan on ilmoittautunut runsaat 80 kilpailijaa.

Puruveden seudun kuljettajista viivalle lähtevät muun muassa konkarit Seppo Korhonen, Heikki Nousiainen ja Jukka Lajunen. Punkaharjulaisesta Lahtisen perheestä on peräti kolme kilpailijaa, Jani, Oona ja Eeka.

Iltakilpailun alkamisaikaa on tänä vuonna aikaistettu tunnilla. Ensimmäinen auto starttaa lähtövaloista kello 16. Niin kilpailua seuraamaan saapuvan yleisön kuten muidenkin alueelle tulevien kannattaakin huomioida, että sekä Ukonmurron että Kerimaan yksityistiet suljetaan kilpailualueella kello 15.

Järjestelyissä pitkään toiminut mutta nyt ensimmäistä kertaa Kerimaa-sprintin kilpailunjohtajan tehtäviin tarttunut Jaakko Nousiainen sanoo radan olevan varsin hyvässä kunnossa. Reitille mahtuu niin asfalttia kuin useamman tyyppistä soraosuuttakin.

Kisa poikkeaa tavanomaisista sprinteistä ympäristöltään.

– Kun sprintit ajetaan hyvin usein joko metsän siimeksessä tai kalseahkolla teollisuusalueella, Kerimaassa kaikki tapahtuu viihtyisässä ympäristössä hyvien palvelujen keskellä, sanoo Nousiainen.

Savonlinnan Urheiluautoilijat on jo muutamia vuosia halunnut rakentaa tämän perinteisen tapahtumansa paitsi ajankohdaltaan, myös luokkien ajojärjestykseltä poikkeuksellisen mielenkiintoiseksi.

Kilpailureitille starttaavat ensimmäisenä menneitten vuosikymmenten kalustoa edustavat historic-luokat, joita seuraavat naisten, nuorten ja senioreitten luokat.

Juniorit tulevat viidentenä ja vasta näiden jälkeen todennäköisesti päivän nopeimpia aikoja kuittaavia yleisen luokan kuljettajia.

Nousiaisen kanssa kilpailua johtava Savonlinnan UA:n puheenjohtaja Tarmo Lyytikäinen toistaa “kollegansa” kehoituksen saapua paikalle teiden sulkemisen vuoksi hyvissä ajoin.

Kilpailun aikanakin alueelle tosin pääsee tulemaan kävellen kun noudattaa liikenteenohjaajien ja järjestyksenvalvojien ohjeita.

Kerimaa-sprint Kerimaan Lomakeskuksessa la 20.5. klo 16.