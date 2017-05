Enonkosken liikuntatalo valaistuu aurinkosähköllä

Enonkosken liikuntatalo on nyt lähes omavarainen sähkön suhteen. Talon katolle asennettiin alkuviikosta aurinkopaneelit, jotka tuottavat lähes kaiken talon tarvitseman sähkön.

– Liikuntatalo lämpiää kaukolämmöllä, joten sähköä tarvitaan pääasiassa valaistukseen ja ilmastoinnin ylläpitoon, kunnaninsinööri Keijo Kemppinen sanoo.

Talon katolla on nyt 40 kappaletta 1,5 neliön laajuisia paneeleja, jotka parhaimmillaan tuottavat sähköä 9,5 kilowattitunnin teholla. Paneelien tuottamaa sähköä ei varastoida eikä siirretä muiden kiinteistöjen käyttöön, vaan se käytetään kokonaisuudessaan liikuntatalolla.

– Mahdollinen ylijäämäsähkö syötetään valtakunnan verkkoon, Keijo Kemppinen kertoo. Tätä varten kunta on tehnyt sähkönmyyntisopimuksen, mikä takaa ylijäämäsähkön menekin.

Kunta ei sähkön myynnistä saa kovinkaan hyvää hintaa, vaan huomattavasti kannattavampaa on käyttää aurinkopaneelien tuotto itse.

Aurinkosähköjärjestelmän hankinnan nettokustannus kunnalle oli 10 000 euroa, mutta kokonaisuudessaan järjestelmä maksoi 12 500 euroa.

Enonkoski osallistui Kuntaliiton järjestämään yhteishankintaan, jonka myötä kustannuksiin saatiin 25 prosentin avustus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

Kunnaninsinööri on laskenut, että nykyisillä hinnoilla hankinta maksaa itsensä takaisin noin 12:ssa vuodessa.