Suomessa talvi tulee kerran viikossa

Ajelin opiskelupaikkakunnaltani Jyväskylästä kesäloman viettoon kotiin Punkaharjulle viikko sitten. Tai en ollut ihan varma olinko tulossa kesä- vai talvilomalle. Muistaakseni ainakaan lunta ei viimeksi olleen pidemmän loman aikana ollut, nyt sitä oli.

Maa oli lähtiessäni Keski-Suomesta valkoinen ja teille oli ehtinyt muodostua aamun aikana jo loskaa. Mittari näytti häthätää plussa-asteita ja päälle oli vielä vedettävä kevyttoppatakki.

Reilun 200 kilometrin matkalla ehti sataa vettä, lunta ja rakeita. Välillä paistoi jopa aurinkokin, joka häikäisi silmiä märästä tiestä.

Välillä auton lämpömittari painui jopa pakkasen puolelle. Maisemat näyttivät pitkälti talvisilta, kun valkoinen lumihärmä peitti puita ja metsiä.

Kevät on ollut vähintäänkin poikkeuksellinen tänä vuonna. Kesästä ei vielä ole ollut tietoakaan, vaikka eletään jo toukokuun puoltaväliä.

Missä se kesä viipyy? Täällä on ainakin yksi, joka haluaisi laittaa jo kesämekon päälle, aurinkolasit silmille ja nauttia auringosta sekä lämmöstä. Toppatakkia on laitettu tänä vuonna jo tarpeeksi päälle.

Jos jotain positiivista etsitään, on suomalaisilla ollut taas aihetta, mistä keksiä meemejä ja vitsejä sekä vähän katkeroitua.

Eipä meteorologi Pekka Poutakaan pystynyt lukemaan sääkarttoja vakavana. MTV3 Uutisten Facebookissa suomalaisella ja englanninkielisellä tekstillä julkaistut Poudan säävideot ovat keränneet yhteensä yli kolme miljoonaa katselukertaa sekä lukuisia kommentteja ja jakoja.

Ehkä huumori onkin hyvä keino suhtautua kesän viivästymiseen, kun unelmat lämpimästä kesästä ja kesän aktiviteeteista tuntuvat vielä vähän kaukaisilta.

Onneksi valoa riittää, että edes jostain tunnistaa kesän kuitenkin lähestyvän, ehkäpä unelmat ja haaveet kesästä vielä ehtivät toteutua.

Ja toisaalta silloin tällöin vilahtava aurinko jaksaa piristää, vaikka lämpömittarit eivät vielä näytäkään shortsikelien lukemia.

Mutta toisaalta, onhan tämä aika mielenkiintoista, kun ei tiedä, mitä aamulla herätessä ulkona odottaa; onko kesä, talvi vai kevät.

Vaikka se näyttää kesältä ja pitäisi olla kesä, ei se välttämättä ole kesä. Sen olen oppinut tänä keväänä, kun päälle on tullut vedettyä toppatakin sijaan kesätakki – ei aina ole ollut kauhean hyvä idea.

Toivon mukaan joku aamu, kun avaa silmänsä, ulkona odottaa oikea kesä. Todennäköisesti se tulee yhtä yllättävästi, kuin lumisateet yllättävät aina keväällä.

Tosin nyt talvi on tullut kevään keskelle vähintään joka viikko. Toivottavasti kesä tulisi pian vähän pysyvämminkin.

Oona Tynkkynen

Kirjoittaja on Puruveden kesätoimittaja, joka odottaa kesää.