Saunaniemen rakentaminen saamassa jatkoa Savonrannalla

Savonlinnassa etenevät yhteensä noin 250 miljoonan euron matkailuinvestoinnit, joista jo 100 miljoonaa euroa on toteutunut, kertoo kaupunginjohtaja Janne Laine.

Laineen mukaan Savonrannan Saunaniemessä venäläisillä investoijilla on valmistelussa ja osin toteutuksessa noin 30 miljoonan euron ja 6 500 rakennusneliön korkeatasoinen kylpylä- ja huvilakylähanke Saimaan rannalla.

Hankkeen rakentamisen ensimmäinen vaihe on jo toteutettu. Rantaan rajoittuviin kortteleihin on rakennettu neljä loma-asuntoa ja neljä rantasaunaa.

Jatkohankkeet ovat odottaneet kaavan lainvoimaisuutta. Saunaniemi sijaitsee Savonrannan pitäjän pohjoispuolella Rönkönvaaran kylässä noin viiden kilometrin päässä kyläkeskuksesta.

Maanomistajan Eldar Dygovin (Saarilandia Oy) päätavoitteena on ollut suunnitella koko kaava-alueen käyttöä lomakylätyyppisen loma- ja matkailupalvelujen alueeksi.

Neljän rantaan rajoittuvan lomarakennustontin lisäksi alueen muulle osalle suunnitellaan loma- ja matkailutarpeita palvelevia erillisiä ja kytkettyjä loma-asuntorakennuksia. Asunnot on tarkoitettu ensi sijassa vuokrattavaksi.

Savonrannan rantayleiskaavan muutos Saunaniemen osalta sai lainvoiman 14.5.2014. Saunaniemen ranta-asemakaava puolestaan hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 15.5.2017.