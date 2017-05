City mahatonin järjestelyt hyvällä mallilla – Puruvesi-lehti kiertää kylän tiistaina ja kutsuu kaikki mukaan

Perjantaina 19. toukokuuta käynnistyy Kesälahti city mahaton -tapahtuma lukuisine ohjelmanumeroineen. Lähes viikon ajan, yötä päivää ja keskeytyksettä kierretään kylän raittia ympäri tyylillä jos toisella.

– Tämä ei ole juoksutapahtuma, tarkentaa Pro Kesälahti -yhdistyksen sihteeri Sirpa Suomalainen. Lenkkiä voi kiertää haluamallaan tavalla. Jos kävely ei maita, niin avuksi voi ottaa polkupyörän, rollaattorin, potkulaudan tai vaikka hevosen sillä Kesälahti city mahattomassa mikään ei ole ryppyotsaista ja luovuus on toivottua.

Perjantaina käynnistyvä kevättempaus päättyy helatorstaina ja väliin mahtuu jos vaikka mitä. Kierrosten vaihtopaikkana ja tapahtumien keskiönä toimii tori, jossa elämää ja ohjelmaa riittää koko viikoksi.

– Järjestelyt ovat jo hyvällä mallilla ja ilmassa on runsaasti odotusta, Sirpa Suomalainen kuvailee järjestelytahojen tunnelmia.

Kierrokselle ja torille kannattaa mennä vaikka joka päivä, sillä ohjelmaa on koottu eri päiville erilaisin teemoin. Lauantaina vietetään lähiruokapäivää, sunnuntaina juhlitaan satavuotiasta isänmaata ja maanantaina muistetaan sotavuosia. Tiistai on liikkumisen ja lasten päivä, keskiviikko on omistettu nuorille ja torstain päätöspäivänä teemana on paikalliskulttuuri.

Yksi viikon kohokohdista on tiistaina järjestettävä evakkokulkue, johon on varattu kaksi tuntia aikaa ja johon odotetaan mahdollisimman paljon osallistujia. City mahaton -tapahtuman ohjelma kokonaisuudessaan löytyy Pro Kesälahti -yhdistyksen www- ja facebook -sivuilta.

Tapahtuma-aikaan torilla on elämää, joten paikalle kannattaa mennä jo pelkästään hyvän seuran vuoksi.

Tapahtuman liittyviä kirkonkylän raitin kierroksia ehditään kiertää yhteensä 145.

– Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi jokainen kierros vastaa nyt tiettyä vuotta Kesälahden perustamisvuodesta lähtien. Viimeinen kierros siis juhlistaa kuluvaa vuotta, järjestäjät kertovat.

Kuka tahansa voi varata oman kierroksensa, mutta varaus ei estä muita kiertämästä samaan aikaan.

Moni varaa itselleen jonkin ”merkkivuoden” kierrettäväkseen. Esimerkiksi Puruvesi-lehti kiertää kierroksen tiistaina kello 10-11, jolloin on vuorossa vuosi 1964 eli lehden perustamisvuosi.

Kaikkien Puruvesi-lehdestä ja Kesälahdesta kiinnostuneiden kannattaa lähteä silloin toimittajan mukaan kierrokselle vaihtamaan ajatuksia ja ideoita paikallislehden tekemisestä.

Varatut vuorot näkyvät Pro Kesälahti -yhdistyksen Facebook-sivulla ja varauksen voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen prokesalahti@gmail.com.

Sirpa Suomalainen kannustaa kokeilemaan muitakin kuin päivä- ja iltavuoroja.

– Huikeita elämyksiä koetaan esimerkiksi yövuoroissa ja aamuyön lintukonserteissa.