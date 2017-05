Kerimäen Osuuspankki on sinun pankkisi

Kerimäen Osuuspankki on oleellinen osa paikkakunnan identiteetiä. Se on auttanut jäseniään opinnoissaan, kodin hankinnassa ja erilaisissa elämän vaiheissa.

Palveluistaan se on perinyt markkinahinnan, josta vuosikymmenien aikana on kertynyt huomattava omaisuusmassa. Tällä hetkellä Kerimäen Osuuspankki on eräs valtakunnan vakavaraisimpia rahalaitoksia.

Tämä kerimäkeläinen vauraus on alkanut polttaa osuuspankin hallinnon näppejä, ja se täytyy luovuttaa vastikketta pois. Ennen tällaista sanottiin sosialisoinniksi, nyt termi on rakennekehitys.

Viime aikoina olen saanut paljon kehotuksia pitää Kerimäen puolta. Valitettavasti yhden ihmisen vaikutusmahdollisuudet ovat rajalliset.

Tässä tapauksessa jokaisen osuuspankin asiakasomistajan tulee miettiä omalta kannaltaan, onko nykyinen osuuskunta pystynyt palvelemaan arjen tarpeissa vai pystyykö mikkeliläinen rahalaitos parempaan.

Itselläni on kokemusta osuuspankkijärjestön Kultaisen ansiomerkin verran Kerimäen Osuuspankin tilintarkastajana, joten tiedän, että esitys pankkien fuusiosta on pankkimme osalta perusteeton.

Olitpa yhdistymistä vastaan tai puolesta, tärkeintä on että otat kantaa oman näkemyksesi mukaan.

Jälkeenpäin on turha itkeä, jos menetimme jotain, mikä ei koskaan palaa.

Erkki Pennanen

Vanhaisäntä

Kerimäki