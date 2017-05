Järvikuvien jahti jatkuu – Pro Puruvesi kerää tietoa muuttuneista järvimaisemista

Puruveden ranta-alueet ja lahdet ovat runsaassa puolessa vuosisadassa muuttuneet paikoin hyvinkin paljon. Mutta missä vaiheessa ja millä alueilla järven rehevöityminen ja kasvillisuuden lisääntyminen on ollut voimakkainta?

Tätä tietoa on Pro Puruvesi -yhdistys lähtenyt jäljittämään paikallisen muistin ja valokuvien avulla.

Muistitietoa kootaan valikoitujen ihmisten haastatteluilla, jotka tehdään kesäkuussa.

Toinen tärkeä osa tiedon keruuta ovat vanhat valokuvat Puruvedeltä. Kuva kertoo parhaiten, miltä jonkin lahden maisema on näyttänyt esimerkiksi 1960-luvulla.

– Kuvia on jo löytynyt varsin hyvin, mutta lisää vielä kaivattaisiin varsinkin tietyiltä kohdealueilta, sanoo Pro Puruveden puheenjohtaja Reijo Jantunen.

Tietojen kerääminen on osa Fresfabit Life IP Puruvesi -hanketta. Viime vuoden alussa alkanut hanke on jaettu kolmeen kahden vuoden toimintajaksoon. Pro Puruveden vastuulla on yksi erillisosio kussakin kahden vuoden jaksossa.

Selvityksen ydin on paikallisessa muistitiedossa ja valokuvissa, joita voidaan yhdistää ja peilata valtakunnalliseen tutkimustietoon ja aineistoon.

Haastateltavia olisi löytynyt enemmän kuin voidaan ottaa mukaan, kiittelee Reijo Jantunen. Valokuvien kanssa on ollut hiukan tiukempaa. Valtaosin kuvia on löytynyt hyvin ja muun muassa Puruvesi-lehden arkistoa on hyödynnetty. Paras aineisto on Kerimäen Jouhenlahdelta. Lisää valokuvia Kerimäellä kaivattaisiin erityisesti Lautalahdesta, Savonlahdelta sekä Heponotkonjoen suulta Kumpurannasta.

Myös Kesälahden Ristilahdelta haluttaisiin 1960-80 -lukujen kuvia. Viides puutteellinen alue kuvien suhteen on Hälvänjoensuu Punkaharjulla.

Jos kuvia löytyy, niistä voi olla yhteydessä Reijo Jantuseen. Kuva-aineistoa voi täydentää vielä kesän aikana. Ensimmäinen luonnos selvityksestä valmistuu syyskuun loppuun mennessä ja lopullinen raportti marraskuun loppuun mennessä.

