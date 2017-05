Itsenäinen pankki paras vaihtoehto

Kerimäen Osuuspankilla on suunnitelma yhdistyä suureen ja maakunnalliseen osuuspankkiin. Olen toiminut yli 20 vuoden ajan Kerimäen Osuuspankin hallinnossa ja kymmenen vuoden ajan hallintoneuvoston puheenjohtajana. En ole yhdistymisen kannalla, ja mielestäni siitä seuraisi monta huonoa asiaa.

Pankki menettäisi oman päätäntävallan, ja siitä seuraisi, että paikallisten tarpeiden tunnistaminen heikentyy jopa loppuu. Huonoa olisi myös se, että vakavarainen pankki, jonka oma pääoma on erittäin suuri, luovutettaisiin toisiin käsiin Mikkeliin. Pankkipalvelut heikkenisivät jatkossa, ja yhtenä esimerkkinä on OP:n keskitetyn puhelinpalvelun nihkeä toimivuus nykyään.

Suurin virhe pankin hallinnolta yhdistymisprosessin aikana tähän asti on ollut se, että ei ole laadittu tai esitetty vaihtoehtoista liike-toimintamallia tulevaisuuteen. Toimintamallia, jossa voimakkaalla markkinoinnilla ja asiakaslähtöisellä palvelu- ja tuotekonseptilla pärjätään myös tulevaisuudessa.

Lisäksi yksipuolisilla digitalisaation tuomilla uhilla on peloteltu pankin hallinto yhdistymisen taakse. Sitä vastoin ei ole tuotu esiin, että digitalisaatio on myös loistava mahdollisuus itsenäiselle pankille.

Henkilökuntaakin on peloteltu mahdollisilla henkilöstön supistuksilla.

Itsenäisten osuuspankkien yhdistämistavoite on Helsingistä OP:n keskuspankista organisoitu toiminta, jolla viedään paikallispankeilta varat ja ennen kaikkea itsenäisten pankkien päätäntävalta. Sitä on vuosien ajan yritetty, ja tällä kertaa välikappaleena käytetään digitalisaatiota.

Mielestäni pankin hallinto ja johto ei ole toiminut taitavasti eikä luotettavasti prosessin aikana. Nyt on jäsenistön vuoro ottaa ratkaisu omiin käsiinsä.

Jyrki Kosonen

Kerimäen Osuuspankin jäsen

Kerimäki