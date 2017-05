Äänestä fuusiosta

Saimme Kerimäen Osuuspankilta kirjeen, jossa ilmoitettiin, että ”Kerimäen Osuuspankki fuusioituu Suur-Savon OP:n kanssa, eikä tämä aiheuta asiakkaalle toimenpiteitä”.

Olen vahvasti eri mieltä. Osuuspankki on nimensä mukaan osuuskunta, jonka jokaisella jäsenellä (omistaja-asiakkaalla) on oikeus ja velvollisuus äänestää oman pankkinsa asioista.

Kun Suomi liittyi EU:hun, ei valtiovallalta tullut kirjettä, jossa sanottiin, ettei kansalaisen tarvitse ruveta mihinkään toimenpiteisiin. Postissa tuli ilmoitus äänestysoikeudesta.

Nyt kannustan jokaista lukijaa äänestämään Osuuspankin yhdistymisestä ja itsenäisyydestä riippumatta siitä, oletko puolesta vai vastaan. Vaalit pidetään Kerimäen kirkonkylän koulun B-salissa 17.5. kello 18 Jokaisella omistajalla on yksi ääni, ja se ratkaisee.

Markus Tuunanen

Kerimäki