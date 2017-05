Tauno Nurmio valtuuston johtoon Enonkoskella

Enonkoskella on päästy sopuun puolueiden välisestä luottamusmiespaikkajaosta.

Valtuuston puheenjohtajuus säilyy SDP:llä ja tehtävään esitetään Tauno Nurmiota, joka sai eniten ääniä koko kunnassa.

Valtuuston varapuheenjohtajan paikat ovat keskustalla, jonka kunnallisjärjestö kokoontuu perjantaina tekemään päätökset sisäisestä paikkajaosta.

Keskusta täyttää myös kunnanhallituksen puheenjohtajan paikan ja toinen kunnanhallituksen varapuheenjohtajan paikka on sovittu SDP:lle, johon esitetään Marja Laitista.

SDP saa kunnanhallitukseen toisenkin jäsenen ja tehtävään esitetään Keijo Männynsaloa.

Vaalitulokseen perustuen keskusta täyttää kaikki lautakuntien puheenjohtajan paikat lukuunottamatta tarkastuslautakuntaa, jonka puheenjohtajuus säilyy kristillisdemokraateilla. Kristillisdemokraatit saavat jäsenen myös sivistyslautakuntaan kuten kuluvalla kaudellakin on.

Teknisen lautakunnan sekä sivistys- ja vapaa-aikalautakuntien varapuheenjohtajuudet ovat SDP:llä.

Viiden jäsenen kokoisista lautakunnista keskusta täyttää kolme paikkaa ja SDP 1-2 paikkaa. Perussuomalaisille on luvattu yksi paikka yhteen lautakuntaan.

Sivistyslautakunnan jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi SDP esittää Piia Suvelaa, teknisen lautakunnan varapuheenjohtajaksi Helvi Klemettistä ja jäseneksi Olli Peltolaa. Vapaa-aikalautakunnan varapuheenjohtajaksi SDP:n esitys on Tiina Natunen.

Tarkastuslautakunnan jäseniksi SDP esittää Ahti Redsveniä ja Topi Käpykangasta.