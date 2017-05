Nuoret mukaan vaikuttamaan – Enonkoski perustaa nuorisoneuvoston

Pieni uutinen tämän päivän Puruvedessä on merkityksellinen: Enonkosken kuntaan perustetaan nuorisoneuvosto, joka on aloittamassa toimintaansa.

Nyt haetaan neuvostoon jäseniä, joiden ikähaarukka on 13-20 vuotiaat.

Neuvoston halutaan edistävän osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia sekä olla nuorten vaikuttamiskanava. Se voi valmistella esityksiä ja aloitteita kunnan toimielimille. Neuvosto voi myös järjestää erilaisia tapahtumia.

Kunta on tehnyt viisaan ja kaukonäköisen ratkaisun, kun se tarjoaa nuorilleen vaikuttamisen paikkoja. Neuvoston tehtävänkuvasta voi päätellä, että halutessaan siitä voi kasvaa aktiivinen toimija, joka tuo nuorten äänen esille Enonkoskella. Nuorten omasta aktiivisuudesta riippuen sillä näyttää olevan hyvät mahdollisuudet työskennellä aktiiivisesti.

Nuorisoneuvosto on myös näköalapaikka siihen, millä tavalla yhteisiä asioita hoidetaan ja miten kunta toimii. Neuvoston jäsenyydestä saa halutessaan arvokasta kokemusta elämän varrelle.

Nuorisoneuvoston haku on menossa, ja jäsenyydestä kiinnostuneet voivat ilmoittautua rehtori-sivistystoimenjohtajalle 19. toukokuuta mennessä.

Kunta on tarjoamassa nuorilleen hyvän vaikutamiskanavan. Toivottavasti siihen mahdollisuuteen tartutaan.