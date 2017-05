Punkaharjun Puutaito vuokraa Finnkerin betonihallin ja aloittaa puisten taloelementtien kokoonpanon

Teollisten työpaikkojen kasvu Kerimäellä jatkuu. Punkaharjun Puutaito Oy laajentaa toimintaansa puun jatkojalostuksessa ja aloittaa kesäkuussa puurakenteisten suurelementtien kokoonpanon talonrakennuksen tarpeisiin.

Kokoonpanoa varten Puutaito on vuokrannut Finnkeri Oy:n omistaman teollisuushallin Kerimäen teollisuusalueelta. Vuokrasopimus julkistettiin tiistaina.

Puutaito on vuoden sisällä laajentanut toimintaansa nopein askelin ja ostanut Kerimäeltä teollisuustiloja ja -tontteja. Tuotanto pyörii jo entisessä Kerimetin hallissa ja uusin laajennus tuo Kerimäelle noin viisitoista uutta työpaikkaa.

Rekrytointi on käynnissä ja kiinnostus on ollut suurta. Työntekijät koulutetaan täsmäkoulutuksella.

Kun tuotanto kesällä pääsee vauhtiin, yritys työllistää Kerimäellä ja Punkaharjulla yhteensä yli viisikymmentä ihmistä.

– Puumodulirakentamisen elementtien kokoonpano kasvattaa yrityksen liikevaihtoa noin kolmekymmentä prosenttia, sanovat yrittäjät Janne ja Tero Tirronen.

