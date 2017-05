Järvilohicup-osakilpailu siirtyy viikolla

Puruvedellä 13.-14.5. pidettäväksi suunniteltu Garmin Järvilohicupin ensimmäinen osakilpailu on siirretty yhdellä viikolla eteenpäin jäiden myöhäisen lähtemisen vuoksi. Uudet kisapäivät ovat 20.-21 toukokuuta.

– Olemme seuranneet järjestelyporukan kanssa tilannetta tiiviisti ja vaikkakin Puruvesi on hyvää vauhtia sulamassa jo, niin vielä on laajoja alueita jääpeitteen peitossa. Koska kisaan odotetaan saapuvan venekuntia ympäri Suomea, päädyimme varmuuden vuoksi siirtoratkaisuun jo hyvissä ajoin. Jäätilanne on kerta kaikkiaan poikkeuksellinen, kertoo Matkailukeskus Harjun Portista Markus Kaskinen.

Garmin Järvilohicup on uusi, valtakunnallinen uistelucup, jonka osakilpailut pidetään Puruvedellä, Puulavedellä ja Päijänteellä vuoden 2017 aikana. Puruvedellä touko- ja syyskuussa käytävien kilpailujen kisakeskuksena toimii Punkaharjulla Matkailukeskus Harjun Portti.