Nousun lasku taittui – Kerimäen Silvolassa juhlitaan 90-vuotiasta urheiluseuraa

Moni takavuosikymmenten aktiivinen kyläseura on kuihtunut historian kirjoihin.

Näin oli käydä myös Kerimäen Silvolassa, missä perinteikäs Voimistelu- ja Urheiluseura Nousu vietti yhdeksänkymmenluvulta lähtien parinkymmenen vuoden ajan hiljaiseloa. Samalla uhkasi rapistua seurantalo Nousula.

Sitten, puolenkymmentä vuotta sitten kyläläiset tormistuivat.

– Ajateltiin, että kun talo on aikanaan saatu rakennettua talkoilla, niin eikö sitä nyt saisi edelleen ylläpidettyäkin talkoilla, tuumaa Kylätalo Nousula ry:n puheenjohtaja Tuukka Suomalainen.

Vaihtoehtoina oli, että ajetaan perinteikkään seurantalon toiminta alas tai ruvetaan kehittämään sitä. Valinta kallistui viime mainittuun, onneksi.

Kylän urheiluseuralle annettiin uusi nimi ja vahvistettiin uudet säännöt. Tulevana lauantaina päästäänkin nyt juhlimaan 90 vuotta täyttävää Nousua, joka on jatkanut elämää Kylätalo Nousulan nimellä.

V & U Nousu perustettiin itse asiassa jo 1919, mutta saatiin yhdistysrekisteriin vasta 1927. Kultaisina vuosikymmeninä seura toimi aktiivisesti lähinnä hiihdon ja juoksun parissa. Historiasta kuullaan enemmän juhlassa Mikko Hirvosen historiikissa.

Urheileminen on kylällä siirtynyt muiden seurojen nimiin, mutta kylän kokoontumispaikasta on haluttu pitää kiinni. Vuosien 1958-62 välillä rakennettu Nousula on vuosien varrella ehtinyt moneksi: on ollut bingoa, tansseja, säännöllisiä huutokauppoja sun muuta.

Kun ratkaisu Nousulan säilyttämisestä ja kehittämisestä joitakin vuosia sitten tehtiin, se tiesi melkoista talkooponnistusta kyläläisille. Silvolan maaseutunaiset sitoutuivat osaltaan hankkeeseen.

– Kotiseutuliitolta saadut, yhteensä 70 000 euron avustukset ovat olleet ehdoton edellytys sille, että talo on saatu nykyiseen kuntoon, painottaa Tuukka Suomalainen.

Viimeisin 25 000 euron avustus napsahti tänä keväänä. Rahalla on tarkoitus uusia keittiöosasto ajanmukaiseksi niin, että siellä onnistuu vaikka ruokapitojen järjestäminen.

– Astianpesukone on ollut yksi suuri puute. Kunhan keittiö saadaan kuntoon, täältä voi tarjota vaikka koko juhlapalvelua astioineen ja liinoineen, sanoo Eeva Karvinen, yksi ahkerista naistalkoolaisista.

Viime vuosien aikana Nousula on maalattu sisältä uusiksi, korjattu näyttämö ja osa ulkoseinästä sekä uusittu valaistus. Ulkopuolelle on kaivettu kunnollinen sadevesiviemäröinti.

Rakennustalkoissa on pyörinyt yhteensä 30-40 ihmistä, mutta ahkerimmille kuten Esa Karviselle talkootunteja on rapsahtanut varsin rutkasti, satamäärin.

– Onhan sitä saanut lähteä. Välillä on mennyt ylitöiksikin, naurattelee Esa.

Tyhjän pantiksi kylätaloa ei ole rempattu. Viime vuonna oli yli kaksisataa tilaisuutta, tiekunnan kokouksista tansseihin ja Linnalan opiston piireihin. Tilat soveltuvat hyvin myös perhejuhliin, semminkin kun keittiö saadaan kuntoon.

Vuokraajia sietää toki ollakin. Tuukka Suomalainen sanoo talon ylläpitokulujen nousevan vajaaseen kymppitonniin vuodessa.

– Ilman talkootyötä tämä ei toimisi, vahvistaa hän.

Lauantain 90-vuotisjuhlaan kutsutaan paitsi kyläläisiä, myös niitä joilla liittyy jotain muistoja Nousulaan. Juhlaohjelmassa on varattu vapaa sana muisteloille.

Juhlan erikoisuutena on Miesvoimistelijaryhmä NouSukset, jonka esityksen sisältö tuntuu olevan vielä esiintyjillekin vähän vaiheessa. Kuuden miehen esityksen on käsikirjoittanut ja ohjannut Marja-Leena Mattila ja puvustaa Tuija Malkki.

– Esitys kuvastaa hauskanpitoa, jollaisena kylätalon pyörittäminen pyritään pitämään, tiivistää Tuukka Suomalainen.

V & U Nousun ja Kylätalo Nousulan yhteinen 90-vuotisjuhla Kylätalo Nousulassa la 6.5. klo 14-17.