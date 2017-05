Lue niin kuin on kirjoitettu, usko niin kuin on kirjoitettu, tee niin kuin on kirjoitettu, niin saat niin kuin on kirjoitettu.

Tämä aikoja sitten kuulemani opetus Raamatun lukemisesta on erittäin hyvä ollut aina, mutta varsinkin tänä aikana, jolloin Jumalan Sanan auktoriteetti on koetuksella.

Onko Jumala todella sanonut niin -ajatus on selvästi luettavissa eri kannanotoissa kirkkoamme repivässä tasa-arvoavioliitto -asiassa.

Jos luemme niin kuin on kirjoitettu Room. kirjeen 1. luvun jakeet 24-27 ja uskomme, että sekin luku on Jumalan Pyhän Hengen vaikutuksesta kirjoitettu opiksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi vanhurskaudessa (2. Tim. 3:16), niin paljon turhaa spekulointia jää silloin pois.

Lesbous ja homous on tämän Roomalaiskirjeen mukaan sydämen himossa tehty synti, eikä sitä meidän ihmisten siunauksella voi miksikään muuttaa, sillä Herra itse valvoo sanaansa, näin Raamattu opettaa.

Tätä on tietysti toisin ajattelevien vaikea hyväksyä, ja siksi on kiusaus etsiä sellaisia opettajia, joista 2 Tim. 4:3-4 kertoo: ”Sillä tulee aika, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan, korvasyyhynsä mukaan haalivat itselleen opettajia, kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.”

Elämme aikaa, jossa hyvä ja paha, totuus ja valhe, paholaisen valta ja Jumalan valtakunta käyvät kovaa taistelua myös meidän kuolemattomista sieluistamme.

Jumalanpalveluksessa maaliskuussa 19. päivänä tuotiin selvästi esille valintatilanne, jossa joudumme ottamaan paikkamme näissä taisteluissa, kenen riveissä taistelen.

En halua tuomita ketään eikä minulla ole siihen onneksi mahdollisuuttakaan. Haluan kuitenkin lukea, uskoa ja tehdä niin kuin on kirjoitettu.

Älkäämme kukaan meistä vesittäkö Jumalan sanaa ja siten eksyttäkö ketään, vaan annetaan Jumalan sanan tehdä se, mitä varten se on meille lähetetty.

Muistakaamme. mitä Jeesus itse sanoi: ”En minä teitä tuomitse, vaan se sana, jonka minä olen teille puhunut, on tuomitseva meidät viimeisenä päivänä” (2. Tim. 3.). Ja myös armahtava.

Rukoillaan kaikkien ihmisten puolesta, saarnataan totuutta rakkaudessa, kehotetaan parannukseen, uskoon syntien anteeksi saamiseen, että Jumalan hyvä tahto saisi tapahtua meidän ajalliseksi ja iankaikkiseksi parhaaksemme. Se on parasta meille kaikille ja vain se!

Liisa Hirvonen

Kerimäki

Kirjoita Puruveteen!

Kirjoita mielipiteesi jostakin ajankohtaisesta asiasta.

Tekstin mitta mielellään enimmillään 3 000 merkkiä välilyönteinen.

Suosimme omalla nimellä kirjoittamista, mutta julkaisemme myös nimimerkkikirjoituksia.

Liitä aina mukaan yhteystietosi, ne jäävät vain toimituksen tietoon.

Kirjoita sähköpostilla uutiset@puruvesi.net tai kirjepostilla Puruvesi/Lukijan mielipide, Kauppatie 16, 58500 Punkaharju.