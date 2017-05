Chilejä sen seitsemää sorttia – punkaharjulainen Ville Kosonen on erikoistunut chilinkasvatukseen

Vihreitä taimia putkahtelee talvehtineiden chilien ja yli metrin korkuisena kasvavan villichilin juurella. Kolmatta kesää chilejä kasvattava punkaharjulainen Ville Kosonen kertoo, että tänä vuonna lajikkeita on viime vuotta vähemmän. Siitä huolimatta kasvamassa on yli toistakymmentä lajiketta.

Nyt kasvit odottavat yöpakkasten loppumista, että ne pääsisivät nauttimaan ulkona olevasta valosta.

Pääosa chileistä pääsee kasvihuoneeseen ja muutamat viileämmästä säästä pitävät pääsevät ulkoilmaan.

– Keväällä kauden pääsee aloittamaan aiemmin ja syksyllä venyttämään pidemmälle lämmittimen avulla.

Chilien kasvattamista Kososessa viehättää kasvun seuraaminen.

– Chili-lajikkeita on niin paljon. Ne eroavat paljon ulkonäöltään, maultaan ja poltteeltaan. Pääsääntöisesti chilit ovat aika helppoja kasvatettavia, mutta osa lajeista on vaativiakin.

Yksi Kososen vaativimmista lajikkeista on uhanalainen Capsicum galapagoense, joka kasvaa vain Galapagos-saarilla. Lajia oli erittäin vaikea saada itämään: kaikkiaan se kesti reilun kuukauden ja itämisen mahdollistaminen vaati paljon lämpötilan vaihteluja. Vielä vaikeampi kasvi on saada kukkimaan ja tuottamaan satoa.

– Jotta kukkimisessa ja sadon tuottamisessa onnistuisi, pitäisi kasvilla olla eritäin kostea ilmasto ja pitkä valoisa aika. Onnistuin viime vuonna saamaan muutaman kukan, mutta ne tippuivat nopeasti pois.

