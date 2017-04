Kaupat uudessa kuosissa

Keskon valtakunnallinen ketjukonsepti uudistus näkyy myös Puruveden seudulla: uudistustyöt Punkaharjun K-market Kruunussa, sekä Kerimäen K-Market Sairasessa alkavat olla valmiina.

Maanlaajuisen konseptiuudistuksen myötä päivittyy markettien visuaalinen ilme. Esimerkiksi kauppojen kylttejä ja teippauksia on uusittu.

Samassa yhteydessä muun muassa kauppojen kalustoa ja valikoimia on päivitetty.

K-Market Kruunun kauppias Marko Humia kertoo, että kauppaa on laitettu kevään aikana perinpohjaisesti uuteen uskoon.

Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta tuotteiden sijainti ja hyllypaikat on laitettu uusiksi, lisäksi hyllyjä ja kylmäkalustoa on uudistettu reilulla kädellä. Myös kauppakiinteistön kuntoa vaalitaan ja ulkopinta saa uuden maalin ylleen.

– Edellinen ketjukonseptiuudistus tehtiin yhdeksän vuotta sitten, mutta näin laajaa uudistusta ei Punkaharjun K-Marketissa ole tehty 15-20 vuoteen. Ketju-uudistuksen yhteyteen tuntui luontevalta yhdistää myös muuta kaupan päivittämistä, Humia sanoo.

Lue lisää 27.4. Puruvesi-lehdestä.