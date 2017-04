Puruvesi Popin ohjelma valmistui – kotimaisten kärkiesiintyjien kaarti täydentyy itäsuomalaisella ja Savonlinna-vetoisella ohjelmistolla

Puruvesi Popin ohjelma on valmistunut. Kotimaisten kärkiesiintyjien kaarti täydentyy itäsuomalaisella ja vahvasti Savonlinna-vetoisella ohjelmistolla.

Perjantaina 21.7. Happoradion, Anssi Kelan ja Rekcless Loven lisäksi Kerimäen Sirkuskentällä esiintyvät Dreamferno, Lowlife Hero ja Punainen Kääpiö.

Dreamferno on juvalais-savonlinnalainen nelihenkinen kokoonpano. Yhtye soittaa melodista metallia vaikuttavasti ja valloittavasti. Lowlife Hero on keväällä 2012 Lappeenrannassa perustettu trio, joka soittaa melodista punk rockia. Punainen Kääpiö on vahvasti paikallinen, progressiivista suomalaista rockia soittava yhtye. Yhtyeen jäsenet asuvat Kerimäellä, Punkaharjulla ja Savonlinnassa.



Lauantaina Juha Tapion, Neljän Ruusun ja Kuningasidean lisäksi lauteille marssivat Trees, Eero Alanko & Ottawat, LVP, sekä CC Rock.

Trees on savonlinnalainen folk-poppia soittava yhtye. Yhtyeen uusi materiaali on entistä popimpaa, vaikka juuret ovat edelleen tukevasti folk-ilmaisussa. LVP on perustettu vuoden 2016 alkupuolella. Nelihenkisen LVP:n miehistö tahkoaa englanninkielistä rockia. Bändin juuret ovat Savonlinnassa. Eero Alanko & Ottawat rockaa kotimaisten coverhittien siivin. Yhtyeen kotipaikka on niin ikään Savonlinna. CC Rock vie kuulijansa nostalgiamatkalle 70- ja 80-luvun rockklassikoilla laittaen juhlat pystyyn perinteisemmän rockin ja coverosaston voimin. Yhtyeen jäsenten kotipaikat sijoittuvat Punkaharjun ja Parikkalan seudulle.

Puruvesi Popin yhteydessä järjestetään myös lauantaina 22.7 Lasten Pop –tapahtuma. Vastuujärjestäjänä toimii aiempien vuosien tapaan MLL Kerimäki. Lasten Popin ohjelma julkaistaan kokonaisuudessaan toukokuun aikana. Esiintymään on tulossa muun muassa Pellepariskunta Nelli ja Niilo. Luvassa lisäksi musiikkia ja toimintaa koko perheen makuun.