Palaset alkavat loksahdella

Savonlinnan uuden kaupunginvaltuuston tärkeimmistä paikoista neuvotellaan huomisesta perjantaista lähtien. Puolueet pitävät yhteispalaverin sopivasti vapun alla.

Kuntavaalien voittaja ja suurin puolue Keskusta määrittelee, mitä se haluaa. Perinteisesti voittajalla on ollut kaupunginhallituksen puheenjohtajuus. Niin myös ehkä tällä kertaa. Tällöin SDP pitänee valtuuston puheenjohtajuuden.

Ottaako Keskustan äänikuningatar Hanna Kosonen hallituksen puheenjohtajuuden? Ehtiikö kansanedustaja hoitamaan vaativaa luottamustehtävää? Ellei hän ryhdy, kuka on keskustalainen nimi?

Jos SDP saa valtuuston johtoonsa, henkilö on todennäköisesti Anna-Kristiina Mikkonen. Hän olisi kelpo valinta jatkamaan tehtävässään, jossa hän on onnistunut hyvällä ja napakalla otteellaan kuluvalla valtuustokaudella.

Myös ainakin Vihreät saanevat paikan kaupunginhallitukseen, kaiketi myös Kokoomus. Ääniharava Heli Järvinen toisi hallitukseen kokemusta, mutta hänenkin osallaan pohdiskellaan ajankäyttöä. Hallitus on aikaa vaativa tehtävä. Pystyykö kansanedustaja täyttämään odotukset ilman että kansanedustajan tehtävän hoito kärsii?

Valtuusto uusiutui roimasti huhtikuun vaaleissa. Toivottavasti se näkyy myös keskeisten luottamuspaikkojen täytössä. Uusia ajatuksia ja tuoreita tuulia tarvitaan vallankäytön ytimeen, vaikka kuntapolitiikassa pitkää kokemustakaan ei pidä väheksyä.