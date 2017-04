Säätiö teki laavun Pääkantaan – uusi taukopaikka on kaikkien ulkoilijoiden käytössä

Pääkannanniemen kärkeen Kerimäelle ilmestyi viime vuoden puolella uusi rakennelma. Hienosti Puruveden maisemaan istuva laavu puukatoksineen on ollut ahkerassa käytössä jo pitkin talvea.

Laavun rakennutti puolet niemestä omistava Pääkanta-Säätiö. Idea laavusta tuli jo pari vuotta sitten säätiön asiamies Jouko Piipariselta.

Päärakennuksen pihapiirissä on jo ennestään umpinainen kota ja sen vieressä tavallinen nuotiopaikka. Kotaa kuitenkin vuokrataan yksityiseen käyttöön, jolloin ulkopuolisten on hankala käyttää nuotiopaikkaa.

– Siitä tarpeesta se lähti. Malli etsittiin netistä ja hallitus hyväksyi hankkeen, kertoo Piiparinen.

Laavun rakensi säätiön remonttihommissa ollut Hannu Karjalainen. Puutavara saatiin pääasiassa säätiön omasta metsästä. Limilaudoituksella tehty ja päältä tervattu katto on lehtikuusta.

Pääkannan laavu on kaikkien ulkoilijoiden vapaassa käytössä ympäri vuoden.

Laavulle tulee kirves ja saha, mutta polttopuut kannattaa tuoda mukana. Valmiita pilkkeitä säätiö ei ryhdy paikalle järjestämään, ne kun tahtovat valitettavasti päätyä helposti pitkäkyntisten käsiin.

Laavun edustalle on tarkoitus hankkia vielä kunnollinen kotakeittiö.

