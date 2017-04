Sata vuotta ja neljä polvea – Eppu Rönkkönen on vuoden ensimmäinen vauva Enonkoskella

Enonkoski sai vuoden ensimmäisen vauvansa maaliskuun lopulla. Karvilassa asuvan Heini ja Samuli Rönkkösen perheeseen syntyi potra poikavauva maanantaina aamupäivällä 27. maaliskuuta klo 9.12.

Tulokas otettiin vastaan Joensuussa, Pohjois-Karjalan keskussairaalassa, joka on Karvilan kylässä asuvalle perheelle nyt lähin synnytyssairaala.

– Pitkä sairaalamatka vähän jännitti, Heini Rönkkönen kertoo, mutta reissu sujui lopulta hyvin ja lapsi syntyi sairaalassa hyvinvoivana ja terveenä.

Uuden tulokkaan mitat olivat mukavat; painoa 3 790 grammaa ja pituutta 50 senttiä.

Ristiäiset pidettiin pikavauhtia pääsiäisenä. Nimekseen poika sai Eppu Heikki Olavi.

– Ristiäiset piti järjestää nopeasti, koska kummeilla on laskettu aika huhtikuun lopulla, Heini Rönkkönen kertoo.

Uutukainen lapsi syntyi kaksivuotiaan Aatu-pojan pikkuveljeksi. Isoveli on ottanut tulokkaan hyvin vastaan ilman mielenosoituksia.

– Aatu käy silittelemässä ja pussailemassa vauvaa säännöllisesti, vanhemmat kertovat.

Eppu Heikki Olavi Rönkkönen on syntymähetkensä perusteella merkkihenkilö paitsi asuinkunnassaan, myös suvussaan. Hänen isoisoisänsä Antti Rönkkönen syntyi sata vuotta sitten vuonna 1917. Sataan vuoteen mahtuu näin ollen neljä polvea Rönkkösen miehiä.

Antti Rönkkönen syntyi Lamminsalon kylään rajan takaiseen Karjalaan. Lamminsalo sijaitsee noin kymmenen kilometriä Parikkalasta rajan yli itään.

– Kylä sijaitsi Parikkalan, Hiitolan ja Kurkijoen rajalla, Arto Rönkkönen kertoo. Hän on Antti Rönkkösen poika, Samuli Rönkkösen isä ja pienten Rönkkösen poikien isoisä.

Sata vuotta sitten syntynyt Antti Rönkkönen joutui perheineen lähtemään kotoaan evakkoon sekä talvisodan että jatkosodan jaloista. Rauhan tultua, kotiin ei ollut enää menemistä. Enonkosken Karvilaan, Heinäahon tilalle mies asettui perheineen vuonna 1948.

Antti Rönkkönen joutui monen muun evakon tavoin aloittamaan elämänsä alusta sodan jälkeen ja työmaa uudessa asuinpaikassa oli valtava. Heinäahon tilalla rakennukset jouduttiin uusimaan talosta navettaan ja pelloilla riitti kivettävää.

Evakoksi joutuneen lamminsalolaisen työpäivät päättyivät vuonna 1999 ja viimeinen leposija löytyy Enonkosken Kyynelniemen hautausmaalta. Antti Rönkkösen hautakivenä on Lamminsalon kodin rappukivi, jonka Arto Rönkkönen oli jo aiemmin käynyt paikan päältä hakemassa isälleen syntymäpäivälahjaksi.

Vuonna 1951 syntynyt Arto Rönkkönen jatkoi isänsä työtä Heinäahon tilalla. Hänelle ja Eija-vaimolle syntyi vuonna 1984 poika Samuli.

Viimeinen sukupolvenvaihdos tilalla tehtiin vuonna 2015 ja nyt tilalla asuu Samulin perhe. Arto ja Eija Rönkkönen muuttivat muutaman sadan metrin päähän taloon, jonka Samuli oli aiemmin rakentanut.

Samuli ja Heini Rönkkönen käyvät vieraassa työssä, mutta hoitavat Heinäahoa metsätilana ja perheen kotina. Mäen kumpareella sijaitseva maatilan pihapiiri on viihtyisä asuinpaikka pikkulapsiperheelle. Savonlinnasta kotoisin oleva Heini on kotiutunut Karvilaan hyvin.

Elämä Heinäahon tilalla jatkuu nuorin voimin ja entistä eloisampana.