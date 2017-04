OP-peli tiivistyy Kerimäellä – tiedotus- ja keskustelutilaisuus henki vahvaa fuusion kannatusta

Tunnelma tiivistyy Kerimäellä, kun päätöksenteko Kerimäen Osuuspankin mahdollisesta fuusioitumisesta osaksi OP Suur-Savoa lähestyy.

Pankki järjesti pääsiäisen alla omistaja-asiakkailleen tiedotus- ja keskustelutilaisuuden, jossa kiinnostuneille valotettiin pankkien yhdistymisen perusteita.

Huomattava osa läsnäolijoista edusti pankin hallintoa, mikä osaltaan selitti fuusiolle myönteisen ilmapiirin. Pankin hallitus ja hallintoneuvosto puoltavat yksimielisesti fuusioesitystä, joka käsitellään osuuskuntakokouksessa 17. toukokuuta.

Samalle illalle sattunut SaPKon ensimmäinen mestisfinaali taisi haukata osan fuusion vastustajista, mutta kritiikin ääntä kuultiin siitä huolimatta.

Hallituksen puheenjohtaja Matti Turtiainen ja pankin toimitusjohtaja Jarmo Kaivonurmi kertasivat perusteet, jotka esiteltiin jo taannoisessa sääntömääräisessä osuuskuntakokouksessa tiedoksiantona.

Perusteet liittyvät Turtiaisen mukaan tiivistettynä nykyisen tuottopohjan alkavaan rapautumiseen, kulujen kasvamiseen sekä pankkivalvonnan ja kilpailun kiristymiseen.

Kaivonurmen mukaan pankin asiantuntijapalvelut vahvistuisivat isommassa pankissa. Henkilöstön asema paranisi ja pankin riskinkantokyky vahvistuisi.

Fuusio sai tukea usealta taholta. Hannu Kutvosen mielestä pankin pitää seurata aikaa eikä jäädä reliikiksi. Yhdistymisiin on menty niin kuntapuolella kuin metsänhoito- ja tuottajayhdistyksissä.

Jorma Turtiainen piti fuusiota ratkaisevana oman konttorin säilymisen kannalta.

– Jos säästöt toteutuvat, mistä muualta ne otetaan kuin palkkakuluista? Nyt säästöt voitaisiin kerätä isommalta alueelta.

Erkki Pennanen oli täysin toista mieltä. Pennasen mukaan fuusio on palveluja käyttävien jäsenten, ei henkilökunnan asia.

– Tase ei ole oleellinen, kassavirta on. Jos kassavirta on positiivinen, huolta ei ole kun firmaan tulee enemmän rahaa mitä lähtee. Hallintokuluilla ei ole oleellista merkitystä, sanoi vanhaisäntä.

– On mietittävä muitakin vaihtoehtoja sopeuttamiseen. Fuusio on liian yksioikoinen ratkaisu, sillä menetetään sellaista mitä ei takaisin saa.

