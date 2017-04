Partahauki elää tässä ajassa – Suomi 100 -juhlanäytelmä Enonkoskella ensi-illassa lauantaina

Jos et vielä tiedä, mikä on partahauki, niin kannattaa käydä lauantaina 22.4. katsomassa Enonkosken näytelmäryhmän uusin esitys. Suomen satavuotisjuhlavuoden näytelmää kannattaa toki mennä katsomaan muutenkin, sillä isolla porukalla valmisteltu esitys on varmasti viihdyttävää seurattavaa.

Näytelmän käsikirjoituksen on laatinut Heikki Loikkanen, joka kirjoitti tekstin näytelmäryhmälle tilaustyönä. Alusta lähtien ajatuksena oli saada ryhmän esitettäväksi Enonkoski-aiheinen näytelmä. Se suunnitelma on pitänyt, mutta muutoin näytelmän luonne on nyt aivan toinen kuin alkuperäisissä suunnitelmissa.

– Ensin ajateltiin, että näytelmä voisi luoda katsaukseen Enonkosken historiaan eri aikakausina, näytelmäryhmän puheenjohtaja Anja Kuuramaa kertoo.

Hyvin pian ymmärrettiin kuitenkin, että kunnan historiaa ovat kirjoittaneet pitkälti miehet, eikä näytelmäryhmällä ollut niin paljon miehiä käytettävissään, joten suunnitelmaa piti muuttaa.

Pohdintojen jälkeen Heikki Loikkanen kirjoitti tähän aikaan sijoittuvan Enonkoski-aiheisen näytelmän, jossa pieni itäsavolainen kunta elää osana muuttuvaa aikaa ja maailmaa.

Lauantaina nähtävän kantaesityksen on ohjannut kerimäkeläinen Maarit Honkanen, joka on saanut valmistella näytelmää yhdessä 14 näyttelijän kanssa. Musiikki vie tarinaa eteenpäin ja haitarin soittajana esityksessä toimii Jani Heiskanen. Lavastuksesta ja puvustuksesta vastaa Laura Hannonen.

Lue lisää 20.4. Puruvedestä tai näköislehdestä osoitteessa puruvesi.net.