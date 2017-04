Veteraanikeräys historiaan – varusmiehet kiersivät Kerimäellä viimeisen kerran

– Voikin olla hyvä veto kerätessä, kun sanoo että nyt kerätään rahaa veteraaneille viimeisen kerran. Saattaa saada isomman potin, pohti varusmies Jussi Lind viime viikon tiistaina.

Helsinkiläinen Karjalan Prikaatin varusmies oli tullut neljänkymmenen muun sotapojan kanssa Vekaranjärveltä Kerimäelle suorittamaan historiallista tehtävää. Sotiemme veteraanit -keräys toteutettiin ovelta ovella vihonviimeistä kertaa Kerimäellä.

– Onhan tämä vaihtelua kasarmin arkeen, tuumi ensimmäistä kertaa veteraanikeräykseen osallistunut Lind.

Kerimäellä katkesi pitkä perinne. Kerimäen Rintamaveteraanien puheenjohtaja Seppo Häyrinen totesi veteraanikeräyksellä olleen noin 70-vuotinen historia.

– Varusmiehet saatiin mukaan kerääjiksi joskus kahdeksankymmenluvun alussa, muisteli Häyrinen.

Häyrinen evästi kerääjät tiistaina illan suussa seurakuntakodilla juhlavasti.

– Olette palvelutehtävässä, ja ottakaa tehtävä sillä vakavuudella millä se on teille uskottu. Kaikki keräysvarat tulevat lyhentämättöminä paikallisten veteraanien käyttöön.

Suurena apuna olivat jälleen kerran paikalliset lions-veljet ja muut vapaaehtoiset, jotka tarjosivat autokyydit eri puolille pitäjää jalkautuneille kerääjille.

Maastopukuiset kerääjät hoitivatkin hommansa hyvin.

– Kaikissa listoissa oli nimiä ja jälkeenpäin on kuulunut vain hyvää palautetta varusmiesten toiminnasta, kiitteli Häyrinen.

Lopullinen keräystulos selviää vasta toukokuun puolella, mutta Häyrisen alustavan arvion mukaan keräys tuotti Kerimäellä noin 4 500 euroa, mikä on viitisensataa euroa enemmän kuin viime vuonna.

Keräystuottoja käytetään jäljellä olevien veteraanien, leskien ja puolisoiden hyväksi muun muassa fysikaalisina ja jalkahoitoina sekä siivousapuna. Veteraanien avustusbudjetista yli puolet on ollut keräystuottojen varassa.

Lue lisää 20.4. Puruvedestä tai näköislehdestä osoitteessa puruvesi.net.