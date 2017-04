Salin täydeltä sählyä Punkaharjulla

Punkaharjun Urheilijoiden ja Savonlinnan liikuntatoimen yhteinen sählyturnaus kokosi torstaina sankan joukon nuorempaa polvea yläkoulun saliin.

Turnauksen pääpuuhaajina toimivat liikunnanohjaaja Sami Itkonen ja Punkaharjun Urheilijoiden Marko Laukkanen.

Alkuillasta pelikentällä kohtasivat alakouluikäiset lapset. Punkaharjun alakoulusta turnaukseen osallistui sekä 3-4 luokkalaisista, että 5-6 luokkalaisista koostuneet joukkueet. Lisäksi Kulennoisten koululta oli mukana yksi joukkue. Joukkueet pelasivat kaksinkertaisen sarjan, eli jokainen joukkue kohtasi toisensa kahdesti.

– Voiton vei Punkaharjun alakoulun 5-6 luokkalaisten joukkue. Lisäksi loppuillasta pelasi vastakkain kaksi yläkouluikäisistä koostunutta joukkuetta, kertoi Laukkanen.

Alakoululaisten joukkueissa oli kahdeksan pelaaja per joukkue. Yläkoululaisia oli kuusi per joukkue.

Edellisen kerran isompi sählyturnaus pidettiin nuoremmalle väelle syksyllä.

– Ajatuksena on ollut, että pari kertaa vuoteen voitaisiin pitää turnaus ala ja yläkouluikäisille, Laukkanen sanoi.