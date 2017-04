Tynkkylän Lomaniemi sai valtakunnallisen tunnustuksen

Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry ja Lomalaidun ry myönsivät keskiviikkona Vuoden kehittyvä maaseutumatkailuyritys -tunnustuksen Tynkkylän Lomaniemen Jukka Heikkoselle Punkaharjulta.

Tynkkylän Lomaniemi saa tunnustusta sukupolvien välisestä ja pitkäjänteisestä sekä laadukkaasta otteesta maaseutumatkailuyrityksen kehittämiseksi. Tynkkylän Lomaniemi on laajentunut suunnitelmallisesti monipuoliseksi, laajan matkailupalvelujen tarjonnan maaseutumatkailuyritykseksi keskelle Suomen laajinta järvimatkailualuetta.

Lomaniemessä on menty kehitys edellä sukupolvien ajan. Uutta ideoidaan, suunnitellaan, toteutetaan ja rakennetaan vuosittain. Omatoimisesti teetetty rantakaava mahdollistaa laajentumisen tulevaisuudessa.

Viimeisimpänä uudistuksena ja suurena kehityskohteena on ollut aurinkoenergian hyödyntäminen, jolloin aurinkoisina päivinä lomakylä, vierasvenelaituri, kahvio ja ravintola saavat sähkönsä auringosta. Lisäksi puutta hyödynnetään entistä enemmän lämpöenergian tuotannosta.

Yritys on verkostoitunut esimerkillisesti, verkostoina muun muassa Saimaan Charmantit, Punkaharjun matkailu, Savonlinnan seudun matkailu, Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry ja Lomarengas Oy.

Tunnustus jaettiin kymmenennen kerran ja se luovutettiin Maaseutumatkailuyrittäjien ja – kehittäjien juhlaseminaarin yhteydessä Kuusamossa.