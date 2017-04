Savonlinna tarjoaa kakkukahvit ja lahjashekin voittoisalle SaPKolle

Savonlinnan kaupunki onnittelee Mestis 2016–2017-kauden voittajaa SaPKoa. Upean kauden pelannut ja lukuisia seuran ennätyksiä rikkonut Savonlinnan Pallokerho Oy voitti eilen Suomen Jääkiekkoliiton mestaruussarjan Kiekko–Vantaan kotihallissa Vantaalla.

Savonlinnan kaupunki kutsuu SaPKon mestarijoukkueen täytekakkukahville kaupungintalolle tiistaina 25.4. kello 14 juhlimaan voittoa.

Tilaisuudessa annetaan onnitteluna myös 5000 euron lahjasekki, jonka luovuttaa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen.

– Savonlinna on myös vahva urheilu- ja jääkiekkokaupunki. Täällä on kaksi jäähallia ja mahdollisesti tulossa myös harjoitusjäähalli, jotka mahdollistavat hyvät puitteet harrastukselle ja myös kilpaurheilulle. Jääkiekko on hyvin suosittu liikuntaharrastus poikien keskuudessa, jossa on satoja lajin harrastajia. On todella upeaa, että meidän oma jääkiekkojoukkueemme on mestarijoukkue. Tällainen nostattaa koko kaupungin henkeä kun menestytään meille suomalaisille hyvin tärkeässä kilpaurheilulajissa jääkiekossa, onnittelee mestarijoukkuetta Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine.