Topi neuvoo niksit – Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kalastusohjaaja aloitti työt

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö on viimeisen vuoden aikana palkannut maakunnittain toimivia kalastuksenohjaajia.

Kalastuksenohjaajat ovat käytettävissä muun muassa kalaseurojen nuorisokerhojen askarteluiltoihin, avoimiin yleisö- ja nuorisotapahtumiin, sekä koulujen kalastuksen ohjaukseen.

Yksi heistä on Savonlinnassa asuva Topi Janhunen, 23. Hän aloitti työt tammikuun alkupuolella.

– Alkuun olen luonut kontakteja ja toki järjestänyt ensimmäisiä tapahtumia. Esimerkiksi kävin Kulennoisten koululla pitämässä koululaispilkin.

Työalueena koko Etelä-Savo on laaja, mutta Janhunen ei koe sitä ongelmaksi. Autolla matkat taittuvat näppärästi, eikä yksikään työpäivä ole samankaltainen.

– Olen lähtöisin Haukivuorelta. Erityisen hienoa oli mennä ohjaamaan Haukivuoren Jussi-pilkkiin, johon osallistuin itsekin jo lapsena. Pidin siellä kaikuluotainrastia, eli esittelin luotaimen käyttöä pilkkijän apuna.

Topi Janhunen on nyt unelma-ammatissaan. Hänelle tärkeää on saada tehdä työtä ihmisten parissa, eikä rakkain harrastus yhdistettynä työksi ainakaan vähennä innostusta.

– Työn ohessa opiskelen edelleen. Valmistun kalastuksenohjaajaksi Varpalasta keväällä.

Kalastuksenohjaajan pestit ovat ainakin vielä määräaikaisia ja EU-rahoitteisia. Janhusella pestiä on tiedossa tällä erää kesäkuun puoleen väliin. Kesäksi hän palaa lisäksi vanhaan työhönsä, taksinkuljettajaksi.

– Kuljetan pääasiassa erityisryhmien lapsia ja nuoria, kuten aiemminkin.

Kalastuksenohjaaja on kalastanut itse ihan pienestä pojasta saakka. Rakkaus lajiin syttyi, kun Topi sai polvenkorkuisena käteensä mato-ongen. Sitä seurasi virvelöinti.

– Kuutisen vuotta sitten mukaan repertuaariin tuli perhokalastus. Nyt parina kesänä olen lisäksi jigitellyt. Perho- ja jigikalastuksen välillä on vaikea valita, molempiin saa uppoamaan aikaa ja rahaa. Toki edullisestikin pääsee alkuun, hän naurahtaa.

Kevättalvella Janhusen harrastuksiin kuuluu perhojen tekeminen. Vaikkeivat kaikki valmiit perhot pääse veteen asti, niitä on mukava rakennella ja opettaa kerhoissa taitoa toisillekin.

– Pilkillä pyrin käymään lähes joka vapailla. Ahven on minulle pääsaaliskala. Kaikuluotain tuo pilkintään paljon. On ihan toisenlaista pilkkiä, kun näkee että kaloja on alla. Erityisesti nuorille kaiku on mieluisa apuri.

Janhunen ei kuulu vielä mihinkään kalastusseuraan. Työn myötä seurojen toiminta on alkanut tulla hänelle tutuksi ja kannustanut miettimään liittymistä tarkemmin.

– Tähän saakka olen ollut enemmän oman tieni kulkija.

Hienoimpia hetkiä kalamiehen muistoissa on muutaman vuoden takainen juhannus Lapissa. Omatekemään perhoon iski täysin kullanvärinen, punaisin pistein varustettu luonnontaimen.

Se oli todella kaunis kala. Ja alamittainen, pääsi takaisin elementtiinsä kasvamaan. Samana päivänä sain vielä istutetun taimenen, joka oli luirunharmaa puikelo. Villikalaa kauniimpaa tuskin voi olla.

Janhunen kannustaa kaikenikäisiä kalastuksesta kiinnostuneita lähtemään rohkeasti kokeilemaan. Jos ei yksin, niin kaverin kanssa. Tai tapahtumiin, joissa tarjotaan mahdollisuus kokeilla kalastuslajeja.

– Ei kannata jättää mahdollisuutta käyttämättä. Kalastuksesta voi saada elinikäisen harrastuksen ja löytää hyviä ystäviä. Ulkoilu, elämykset ja herkullisten ruokien raaka-aineet tulevat samassa paketissa, hän tiivistää.