Kylätie on kuoppainen – kelirikkoaikana ovat soratiet ja hermot kovilla

Otsikon sanoma ei ole uutinen, mutta Enonkosken Karvilassa alkaa pinna kiristyä ja mitta täyttyä kylätien huonon kunnon vuoksi. Kelirikkoaikana ei voi välttyä tien vaurioilta, mutta jo useana vuonna Simanalasta Karvilan kautta Juvolaan ja edelleen Ahvensalmelle johtava Muholantie on ollut kelvottomassa kunnossa.

– Jatkuvasti on auto remontissa, piirinuohooja Ville Vänttinen sanoo. Kyliä koluava yksinyrittäjä tuntee Enonkosken tiet ja niiden huonon kunnon selkäytimessään, mutta myös kukkarossaan. Ryömintävaihteella ajaminen hidastaa työntekoa eikä asiakastalouksia ehdi palvella toivottuun tahtiin.

Kylällä asuville tien kunnottomuus on ainakin yhtä iso harmi. Karvilastakin käydään töissä ja koulussa kylän ulkopuolella, joten liikkumaan pitäisi päästä. Tien varrella asuvat Hannu ja Tarja Karvinen sekä Erkki Kautonen kertovat tien olevan yllättävän vilkkaasti liikennöity.

Henkilöautoliikenteen lisäksi koulubussi kulkee tiellä useita kertoja päivässä ja Muholantie on myös maitoauton kulkureitti. Kappaletavarakuljetuksiakin Karvilassa liikkuu ja talvella liikennettä syntyy puutavarakuljetuksista.

Kyläläisten mielestä tien kunto edellyttää peruskunnostusta, esimerkiksi ojien kaivamista tien vieruksille.

– Pelkkä soran ajaminen ei auta mitään, kun vesi ei pääse johtumaan tieltä pois, kyläläiset sanovat.

– Syviä kuoppia on niin paljon, että ei ole paikkaa mistä kiertää, Arto Rönkkönen sanoo.

Paljoa parempi ei ole Karvilantiekään, jota myöten Karvilan ja Muholan kyläläiset kulkevat asioille kirkonkylään. Myös Karvilantiellä joutuu autoilija pysäyttämään aika ajoin autonsa kuopparykelmien edessä tai viimeistään kuoppaan ajettuaan.

Ely-keskuksen aluevastaava Harri Hyyryläinen toteaa sorateiden olevan vaikeita hoidettavia.

– Tähän aikaan vuodesta tilanne on sama kaikkialla, Hyyryläinen sanoo. Tien hoidon osalta ei kelirikkoaikaan ole muuta tehtävissä kuin ajaa soraa pahimpiin paikkoihin, tosin määrättömästi ei sitäkään voida tehdä, vaan varattujen määrärahojen puitteissa.

– Soraan varatut määrärahat tulevat tänä keväänä ylittymään, aluevastaava sanoo.

Soratie on olosuhdeherkkä, joka keväällä saattaa mennä jopa poikki.

Hyyryläinen myöntää, että tien kuivaus pitäisi saada toimimaan, mutta ojien perkaamista ei tehdä satunnaisessa järjestyksessä vaan tietyn suunnitelman ja aikataulun mukaan.

– Kunnostustoimenpiteiden kiertoaika on pitkä, aluevastaava sanoo. Savonlinnan urakka-alueella sorateitä on tällä hetkellä 405 kilometriä, joten korjattavaa riittää.

Enonkosken kunnanjohtaja Kari Kuuramaan mukaan liikenneväylät ja niiden kunto on kunnan edunvalvontalistan kärjessä.

– Viimeksi maalis-huhtikuun vaihteessa on Ely-keskuksen kanssa keskusteltu teiden kunnosta ja hoidosta, Kuuramaa sanoo. Vastineeksi kunta saa myötätuntoa, mutta teiden kunnossapito määräytyy lopulta Ely-keskuksen käytössä olevien varojen mukaan.

Toinen suunta kunnan harjoittamissa painostustoimissa on valtiovalta.

– Budjettiin pitäisi saada enemmän rahaa käytettäväksi tienpitoon.

Tämän vaatimuksen enonkoskelaiset esittävät aina kun siihen tarjoutuu mahdollisuus, eli tapaamisissa kansanedustajien ja ministereiden kanssa. Viime kesänä tienpidon ongelmista kerrottiin muun muassa valtiovarainministeri Petteri Orpolle.

– Tässä riittää haastetta uusille kuntapäättäjille, kunnanjohtaja sanoo.