Isoja haukia riittää – haukimamma suorastaan hyppäsi Jouni Matilaisen syliin

Vuoden vonkale

Kuluneen talven aikana on isoja haukia noussut verkoista, jos mittarina pitää Puruvesi-lehden Vuoden vonkale-kisan satoa.

Jouni Matilainen Kerimäeltä koki yllätyksen, kun iso haukimamma ”hyppäsi syliin” Louhen Riitasenjärvellä 24. maaliskuuta aamupäivällä.

– Koin verkkojani tuntematta minkäänlaisia nykyjä ennen kuin verkossa ollut lahnanparkki tuli lähelle avantoa. Samaan aikaan aivan avannon reunalla suuri hauki hyökkäsi verkossa ollutta lahnaa kohti tarttuen osittain siihen ja verkkoon kiinni.

Matilainen kertoo tempaisseensa verkon jäälle, ja samassa hauki irtosi verkosta.

– Ilmeisesti sama körmy oli jo pari kertaa aiemmin käynyt sotkemassa saman verkon, mutta lähtenyt livohkaan.

Matilaisen hauki painoi 10,3 kiloa, ja sillä oli pituutta 115 senttiä. Hänen mukaansa isoja haukia on talven mittaan tullut muitakin – muun muassa neljän-viiden kilon painoisia on noussut useampiakin kappaleita.

Jukka Heino sain ison hauen Kerimäen Hälvästä ollessaan lastenlastensa Ainon ja Nean kanssa kalassa.

Iskukoululla nousi 20. maaliskuuta kolmesta metristä 12,5-kiloinen ja 125-senttinen hauki.

Heino kertoo, että hauki mahtui hyvin tulemaan ylös jäälle kertavetäisyllä, sillä tuuralla tehty verkkoavanto oli tarpeeksi kookas.

Lähetä kuvia, osallistu kisaan!

Sähköpostilla: uutiset@puruvesi.net.

Verkkopalvelun kautta: puruvesi.net, Osallistu, Päivän kuva (Otsikkokenttään Vuoden vonkale -kisa).

Kirjeellä: Puruvesi/Vuoden vonkale, Kauppatie 16, 58500 Punkaharju.

Kuvia ja tarinoita voi myös tuoda Puruveden toimitukseen, jossa kuvat skannataan sähköiseen muotoon. Puruvesi valitsee ja palkitsee vuoden 2017 aikana parhaat kalakuvat ja -tarinat.