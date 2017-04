Emme kokeneet olevamme tervetulleita Savonlinnaan!

Ruudinkeksijäpalstan mukaan Ruth Lähdeaho-Kero oli uskaltautunut tulemaan pääkaupunkiseudulle viikonlopuksi. Hienoa!!

Artikkelissa pohdittiin muun muassa miten pääkaupunkiseudun väkeä saataisiin muuttamaan Savonlinnaan.

Olen asunut omakotitalossa Vantaalla vuodesta 1980 alkaen. Meillä on myös Punkaharjulla talviasuttava lomarakennus samoilla varusteilla kuin Vantaan omakotitalokin. Ajattelimme vaimoni kanssa luopua Vantaan omakotitalosta ja muuttaa asumaan Punkaharjulle ensi kesänä.

Soitin Savonlinnan rakennusvirastoon ja tiedustelin voiko lomarakennusta muuttaa vakinaiseksi asunnoksi. Virkamiehet eivät paneutuneet millään tavalla meidän tapaukseemme, vaan esittivät kaikki mahdolliset yleiset esteet, jotka tulevat vastaan muutoksessa.

Tämän kokemuksen myötä tulin vakuuttuneeksi, ettemme ole tervetulleita Savonlinnaan.

Puruvesi-lehdessä oli jokin aika sitten myös artikkeli, jossa todettiin Savonlinnan suhtautuvan nuivasti loma-asuntojen muutoksiin.

Meillä on myös kokemusta Vantaan rakennusviraston toiminnasta, jossa virkamiesten tehtävä näyttää olevan myös uusien asukkaiden houkutteleminen Vantaalle.

Meidän Vantaan tontin pinta-ala oli alkujaan noin 2200 neliötä. Nyt tällä tontilla on vanhan talon lisäksi kaksi uuttaa saman kokoista omakotitaloa. Vantaan rakennusvirasto on neuvonut meitä kädestä pitäen, miten poikkeuslupaa tulee hakea, jotta saamme ylittää 20-30 prosentilla rakennusoikeuden ja tontti tulee mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön.

Sain viime viikolla syntymäpäivävastaanotolla Vantaalla vahvistusta syntyneeseen käsitykseeni, ettei Savonlinna halua uusia asukkaita.

Kahvitilaisuudessa satuin minulle entuudestaan tuntemattoman henkilön seuraan. Keskustelun lomassa ilmeni, että myös hänellä on kesämökki Savonlinnassa.

Kerroin hänelle oman tarinani muuttoyrityksestäni Savonlinnaan. Tähän hän totesi: ”Mikään ei siis ole muuttunut Savonlinnassa”. Hänellä oli työhistoriassaan oma kokemus Savonlinnasta.

Hänen valintansa yhteydessä oli aikoinaan noussut kova poru, että ulkopaikkakuntalaiset vievät kaikki työpaikat. Hänkin asuu nyt Vantaalla.

Pertti Törmälä

Vantaa