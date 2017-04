Keskusta suvereeni Kerimäen nuorisovaaleissa

Ensimmäistä kertaa järjestetyt kuntavaalien Nuorisovaalit keräsivät Kerimäen yläkoululla ja lukion toimipisteessä uurnille yhteensä 56 nuorta.

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssin järjestämissä valtakunnallisissa Nuorisovaaleissa oli mukana yli 430 perus- ja toisen asteen oppilaitosta ympäri Suomen.

Kuntavaalien 2017 Nuorisovaalien tavoitteena on tehdä kuntapolitiikasta tuttua nuorille ja osoittaa, miten lähellä kuntapäättäminen on juuri nuorten arkea.

Nuorisovaaleissa äänestettiin varsinaisen vaalipäivän äänestyskäytännön mukaisesti. Kerimäen Nuorisovaaleissa äänioikeutettuja oli 82 ja ääniä annettiin 56. Äänestysprosentti oli 68, hylättyjä ääniä oli 6.

Koulun ääniharava oli Keskustan Jesse Härkönen, joka sai 18 ääntä.

Nuorten valitseman Savonlinnan varjokaupunginvaltuuston paikkajako näyttää seuraavalta: KESK 27 paikkaa, PS 12 paikkaa, SDP 6 paikkaa, KD 2 paikkaa, VIHR. 2 paikkaa ja KOK. 2 paikkaa.

Suomalaisnuorten äänestysintoa on moitittu usein heikoksi. Yleisesti ottaen nuorten äänestysaktiivisuus on jäänyt vaaleissa 10-15 prosenttiyksikköä alhaisemmaksi kuin yleinen äänestysprosentti.

– Toisaalta nuoret ovat kyllä kiinnostuneita politiikasta ja puolueista: suomalaisnuorten yhteiskunnalliset tiedot ovat kansainvälisissä vertailuissa huippuluokkaa, muistuttaa vaalijärjestelyistä Kerimäellä vastannut lehtori Päivi Hassinen.

Opetussuunnitelmauudistuksen myötä yhteiskuntaoppi alkaa jo alakoulussa. Aikuisten tuki ja rohkaisu on tärkeä osa nuorten kasvamista demokraattisiksi vaikuttajiksi.

Nuorisovaalit antavat nuorille mahdollisuuden ilmaista mielipiteensä ja kehittää poliittista osaamista ja rohkaistua äänestäjinä. Nuorisovaalit tarjoavat ensimmäisen äänestyskokemuksen, jonka toivotaan kantavan aktiiviseen aikuisuuteen.