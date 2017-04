Muutokseen on mahdollisuus

Uudet valtuustot on valittu Puruveden alueella, ja tällä hetkellä ilmassa väreilee muutoksen ilmapiiri.

Savonlinnassa valtuusto uusiutui rutkasti, ja samoin kävi Kiteellä. Suunnilleen puolet valtuustojen kokoonpanosta on uusia kesäkuun alusti lähtien, kun valtuustokausi käynnistyy.

Vaaleissa tapahtui ainakin osittain sukupolvenvaihdos. Moni vanha valtuutettu ei lähtenyt vaaleihin, ja moni pitkän uran valtuutettuna tehnyt ei saanut valtakirjaa äänestäjiltä. Tilalle tuli paljon uusia ja fiksuja ihmisiä. Heiltä on lupa odottaa uusia avauksia.

Keskustalaiset menestyivät kohtuuhyvin vaaleissa, ja kunnasta riippuen myös SDP pärjäsi. Sen sijaan perussuomalaiset koki iskuja.

Savonlinnassa suurin voitto kirjataan kuitenkin Vihreille, jotka ajavat kokonsa puolesta nyt Kokoomuksen kantaan. Vihreistä on tulossa merkittävä vaikuttaja linnakaupungissa.

Niin Savonlinnan kuin Kiteen valtuutetuilta voi toivoa kokonaisvaltaisen kehittämisilmapiirin synnyttämistä. Molemmat kaupungit ovat syntyneet nykyiseen kokoonsa kuntaliitosten seurauksena. Valtuustoista on välttämätöntä löytyy viisautta, joka säteilee koko laajan alueen ylle.