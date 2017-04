Verkot katiskoiksi Kerimäellä – Luonnonsuojeluliitolla tempaus torilla

Suomen luonnonsuojeluliitto järjestää 29. huhtikuuta osana Saimaannorppa-LIFE -hanketta jo perinteisen Vaihda verkot katiskaan -tapahtuman. Kohdealueeksi on valikoitunut Puruvesi, ja tapahtumapaikkana on Kerimäen tori. Tapahtuma alkaa kello 11.

Tapahtumassa jaetaan 100 kappaletta keskikoon Weke-katiskoita paikallisten osakaskuntien jäsenille, joiden toivotaan jollain tavoin voivan osoittaa jäsenyytensä. Tämä siksi, että luonnossuojeluliitto haluaa katiskoiden todella päätyvän käyttöön Saimaalla.

Katiskan saaja allekirjoittaa sopimuksen verkkokalastuksen välttämisestä ja antaa yhteystietonsa myöhempää kyselyä varten. Puruvesi on tänä vuonna myös Suomen Luonnonsuojeluliiton 100 luontohelmeä – kohde.