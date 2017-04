Parkkiin isolle kirkolle – Seurakunta on painattanut Kirkko täyteen! -pysäköintikiekkoja

Savonlinnan seudun katsastusasemilla käy tasainen vilske. Katsastaja Sami Liukun mukaan monet autoaan katsastukseen tuovat kyselevät myös ilmaisia pysäköintikiekkoja.

– Voi kyllä sanoa, että tässä kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Ja hienoa, kun pystyy tarjoamaan sen lisäksi vähän hyvää sanomaakin matkaan, sanoo Liukku.

Savonlinnan seurakunta on painattanut parisensataa Kirkko täyteen! -pysäköintikiekkoa, jotka seurakuntapastori Jani Lamberg kävi luovuttamassa Itä-Savon Katsastuksessa Schaumanintiellä. Pysäköintikiekko on kaverusten yhteinen idea.

Liikenne- ja viestintäministeriön uusi asetus pysäköintikiekosta tuli voimaan loppuvuodesta 2015. Siitä lähtien parkkikiekko on voinut olla muunkinlainen kuin sinivalkoinen standardimalli. Kirkko täyteen! -kiekon kääntöpuolella on reformaation hengessä kolme Martti Lutherin teesiä.

– Tämä on hyvä osoitus siitä, kuinka usko voi olla myös osa ”normaalia” elämää. Ja kaikki keinot ovat sallittuja, että saadaan kesällä kirkko täyteen, sanoo Liukku.

Seurakunnan vapaaehtoistyössä Liukku on ennenkin ollut ideoimassa uutta Kerimäelle: hänen ajatuksestaan saatiin kirkkoon viime kesänä Rautalankamessu.

Savonlinnan seurakunnan reformaation merkkivuoden päätapahtuma on Kerimäellä kesäkuun 10.-11. järjestettävä Kirkko täyteen! -viikonloppu.

Lauantaina 10. kesäkuuta Kerimäen kirkonmäen täyttävät erilaiset oheistapahtumat ja markkinameininki, kun taas kirkon sisällä on tarkoitus keskittyä sanan kuulemiseen, esitelmiin ja keskusteluihin.

Myös Puruveden ympäriajon ajokeista osa piipahtaa kirkon liepeillä. Sunnuntaina on kirkossa juhlamessu ja sen jälkeen perinteinen lomarauhan julistus.