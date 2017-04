Seitsemän haki yhteishaussa ykkösenä Kerimäen lukioon

Kuluvan talven yhteishaun tulokset ovat Puruveden alueella monin tavoin yllättävät ja poikkeukselliset.

Savonlinnan lyseon lukion Kerimäen toimipisteen tulevaisuus on yksi kuntavaalien konkreettisista mielenkiinnon kohteista. Kuntavaaliehdokkaiden puheissa on vahvaa halua lukion säilyttämiseen, mutta oppilaiden ratkaisut hämmentävät tilannetta.

Lukio-opiskelu sinänsä kiinnostaa, sillä nykyisistä Kerimäen 45 yhdeksäsluokkalaisesta 25 haki ensisijaisesti lukioon ja 20 ammatillisiin oppilaitoksiin.

Lukioon pyrkivistä kuitenkin vain seitsemän laittoi ensisijaiseksi kohteeksi Kerimäen lukion.

Savonlinnan lyseon lukioon pyrkii myös seitsemän, mutta suosikiksi nousi yllättäen Savonlinnan Taidelukio. Taikkariin tahtoo Kerimäeltä peräti kymmenen nuorta. Yksi hakee Kuopioon.

– Nykyiset ysiluokkalaiset ovat hyvin taiteellista porukkaa, mikä vaikuttaa hakeutumiseen. Monilla Kerimäki on kyllä kakkostoiveena, sanoo opinto-ohjaaja Liisa Piuhola.

Lue lisää 6.4. Puruvedestä tai näköislehdestä osoitteessa puruvesi.net.