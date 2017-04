Lähiruokaa, kyllä kiitos!

Lähiruoka, mitä se sinulle on? Minulle se on lähellä kasvatettua ruokaa, joka on laadukasta, puhdasta, terveellistä, ilman pitkiä kuljetusketjuja kuluttajan pöytään saatua ruokaa. Ja samalla se tukee alueen yritystoimintaa. Mutta mistä sitä saa? Suoraan tiloilta, erilaisista ruokaringeistä ja Savonlinnan kaupoista. Mutta löytyykö sitä Savonlinnan kaupungin keittiöiden valmistamista annoksista?

Suomessa syödään vuosittain 900 miljoonaa ateriaa kodin ulkopuolella ja niistä lähes puolet julkisissa ruokapalveluissa: kouluissa, päiväkodeissa, sairaaloissa. Julkisten ruokapalveluiden elintarvikehankintojen arvo on 350 milj. euroa vuodessa, joten kysymys on valinoista, joilla on suuri aluetaloudellinen vaikutus. Julkisissa ruokapalveluissa kotimaisen ruoan osuus on kuitenkin selvästi pienempi kuin kotitalouksien ruokahankinnoissa. Kuntapäättäjillä on tässä vastuu ja valta.

Kun ruokaa valmistetaan isoille joukoille, syntyy myös ruokahävikkiä. Ruokahävikin pienentäminen on osa ammattikeittiön toimintaa ja sen eteen on tehtykin paljon työtä. On kuitenkin tärkeää, että tulevaisuudessa myös organisoidulla, edullisella jälleenmyynnillä ja ruoan jakelulla varmistetaan se, että syömäkelpoista ruokaa ei päädy jätteeksi Savonlinnassa.

Savonlinna valmistelee uutta strategiaa. Mielestäni on erittäin tärkeää, että mm. uusien työpaikkojen luomisen ja matkailun kehittämisen rinnalla teemme työtä kaupunkilaisten hyväksi joka päiväisissä valinnoissamme: suosimme paikallisia palveluita ja paikallista lähiruokaa. Hankintalaki sen kyllä sallii, on kysymys osaamisesta ja strategisista arvovalinnoista. Lähiruoan valitseminen on hyvän, puhtaan ruoan lisäksi paikallista yrittäjyyttää tukeva ja samalla paikallisia työllistävä päätös.

Lea Sairanen

Kuntavaaliehdokas (kok.)

Punkaharju