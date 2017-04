Konetyö Juho Konnu palkittiin Punkaharjun Vuoden 2017 nuorena yrittäjänä

Punkaharjulainen Juho Konnu, 34, on Punkaharjun Vuoden nuori yrittäjä. Valinnan teki Punkaharjun Yrittäjät ry. Konnun yritys Konetyö Juho Konnu palkittiin Punkaharjun Yrittäjien kevätkokouksessa perjanta-iltana.

Konnun firman ydinbisnestä ovat erilaiset maatalouden urakoinnit, teiden kunnossapidot sekä likakaivojen tyhjennykset. Asiakkaat ovat pääosin Savon ja Karjalan alueelta, mutta on Konnu käynyt tekemässä työkeikkoja Hämeessäkin.

Juho Konnu on yrittäjä kolmannessa polvessa. Hänen isänsä kuten myös isoisä olivat maatalousyrittäjiä. Hän perusti nykyisen yrityksensä vuonna 2011.

