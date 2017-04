Kokous- ja harrastustilat maksuttomiksi

Kunnille sote-uudistuksenkin jälkeen jää tärkeitä tehtäviä. Vuoteen 2019 asti kunnat järjestävät asukkailleen peruspalvelut.

Kaikenlainen liikunta- ja virkistystoiminta ylläpitää kuntalaisten toimintakykyä. Olennaisinta on, että ikääntyville, työttömille, vammautuneille ja lapsille (nuorille) on tarjottava matalan kynnyksen toimintaa. Maksuttoman kokous- ja harrastetilan toteuttamistapa on mietittävä erikseen kaupunkimme hallinnossa, mutta tavoite ei ole mahdoton, se on tahdon asia.

Hyvä julkinen liikenne ja esteettömät lähipalvelut pitävät yllä toimintakykyä. Näin kaupunkimme asukkaat voivat itsestään pitää mahdollisimman pitkään huolta.

Kaupunkimme tulee muistaa järjestöjen (esim. eläkeläisten) tekemä merkittävä vapaaehtoinen työ yksinäisyyden poistamisessa ja osallisuuden lisäämisessä.

Savonlinnan palvelujen digitalisoinnissa on otettava huomioon, etteivät kaikki kaupunkilaiset voi, tai pysty käyttämään sähköisiä palveluita. Esimerkiksi ei ole toimivaa puhelin- ja verkkoyhteyttä, tai koskaan käyttänyt internettiä.

Sähköisten palveluiden rinnalle tarvitaan edelleen muita tapoja huolehtia omista asioistaan. Kaupunkimme tulee muistaa myös, että tehtävänä on edistää asukkaittensa osaamista ja oppimista, jotta syntyy mielenkiintoa kokeilla sähköisiä palveluita. Kaikenlainen syrjintä pitää poistaa, jokaista asukastamme tulee kunnioittaa ja hänellä on oikeus tulla kuulluksi itseään koskevissa asioissa.

Matti Kaukoranta

Erityisopettaja, emeritus

Kuntavaaliehdokas (sd.)

Punkaharju